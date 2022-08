「Metaの次世代VRヘッドセットの詳細は2022年10月に発表する」とマーク・ザッカーバーグCEOが明らかに

・関連記事

ついに「Oculus Quest」が「Meta Quest」へ正式に改名 - GIGAZINE



フルカラーのパススルーが可能なスタンドアローン型VRヘッドセットで複合現実を可能にする「Project Cambria」のデモをMetaが公開 - GIGAZINE



Oculusでのログイン時に必須だったFacebookアカウントが不要に - GIGAZINE



2022年Q1のVRヘッドセット出荷台数が前年同期比で241.6%も増加、「Quest 2」のMetaは圧倒的なシェアを獲得 - GIGAZINE



ゴーストバスターズやAmong UsがMeta QuestでVRゲーム化、Meta Quest 2向け新作発表イベント「Meta Quest games showcase 2022」まとめ - GIGAZINE



2022年08月26日 10時31分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.