2022年09月27日 17時00分 サイエンス

金属をほとんど使わなかったマヤ文明でさえ周辺環境を水銀で汚染していたことが判明



メキシコ南東部でヨーロッパ人の入植前に栄えたマヤ文明の複数の都市が、周辺環境を水銀で汚染していたことが新たな研究で判明しました。中には現代の基準を超えるレベルで水銀汚染が進んだ都市もあったほか、当時の支配者が慢性水銀中毒になっていたことを示唆する証拠も見つかっているとのことです。



重金属による環境汚染といえば、工業化が進んだ現代社会において生じるイメージが強いかもしれません。ところが、オーストラリアカトリック大学の地質考古学者であるダンカン・クック氏らの研究チームが、マヤ文明古典期(250年~950年頃)の遺跡10カ所の土壌を分析した過去の研究データを調べたところ、7カ所の遺跡で水銀による環境汚染が確認されました。遺跡の1つでは現代の基準を超える毒性レベルの水銀が確認され、かなり深刻な汚染が発生していたこともわかりました。



マヤ文明とヨーロッパ人が接触したのは16世紀前半のことであり、今回の研究対象となった遺跡はいずれも12世紀までには衰退していたため、水銀汚染は西洋文明の影響を受けたものではありません。しかし、水銀は古くから世界中で使用されてきた金属であり、中でも「辰砂(しんしゃ、シナバー)」と呼ばれる硫化水銀(II)からなる鉱物は、マヤ文明を含むさまざまな文明で赤色(朱色)の顔料として用いられてきました。



実際にマヤ文明の遺跡からは、水銀を含む塗料や粉末で着色された遺物が見つかっています。論文の共著者であるシンシナティ大学のニコラス・ダニング教授は、「血」には魂の力が宿っていると考えたマヤ文明にとって、辰砂の鮮やかな赤色は貴重で神聖なものだったと指摘。しかし、当時の人々は水銀が致命的な毒性を持っているとは知らなかったため、庭園や床などを通じて水銀が土壌に流出してしまったとみられています。



石灰岩の豊富なマヤ地域では水銀がほとんど採取できませんが、マヤ文明は交易によってマヤ地域の端にある鉱床から採掘された水銀を入手していたと推測されています。これらの鉱床では紀元前に栄えたオルメカ文明時代から水銀の採掘が行われており、西暦300年頃のマヤ文明では装飾品の着色や埋葬時に水銀が用いられていたとのこと。



水銀による汚染がどれほどマヤ文明の人々に影響していたのかは定かではありませんが、慢性水銀中毒は中枢神経系、腎臓、肝臓にダメージを与え、体の震えやマヒ、視力・聴力障害、精神的な問題を引き起こすことが知られています。古典期マヤ文明における経済の中心都市だったティカル最後の支配者の1人であるDark Sunは、壁画で肥満体として描かれていますが、慢性水銀中毒によって引き起こされる症状の1つに肥満があるとのことです。



クック氏は、「一般的に環境中の水銀汚染は、現代の都市部や工業地帯で見られます。古典期マヤ文明の都市で土壌や堆積物の奥深くに埋もれた水銀を発見することは、マヤ文明が数世紀にわたり水銀を使用していたことを示すこの地域の考古学を考察しなければ説明が難しい事象です」と述べています。



また、論文の共著者であるテキサス大学オースティン校のティム・ビーチ教授は、「金属をほとんど使わなかった古代マヤ文明でさえ、環境中の水銀濃度を大きく上昇させたと結論づけられました」とコメント。現代社会は、人間が地球の地質や生態系に影響を与える「人新世」の時代だと指摘されることがありますが、今回の研究結果は「マヤ人新世」が存在したことを示す証拠だと主張しました。