2022年01月05日 12時30分 ゲーム

PS5向けVRシステム「PlayStation VR2」発表、4K対応&ケーブル1本でPS5と楽々接続



PlayStationシリーズの開発・販売を行うソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の西野秀明シニアバイスプレジデントが、PlayStation 5(PS5)向けの次世代VRシステムとなる「PlayStation VR2」を発表しました。



PlayStation®VR2およびPlayStation VR2 Sense™コントローラー──PS5™で実現する次世代のVRゲーム – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2022/01/05/20220105-psvr2/



西野シニアバイスプレジデントによると、PlayStation VR2はゲームなどの世界に実在しているかのような感覚「センス・オブ・プレゼンス」を向上させ、ゲームの世界にかつてないほど深く没入できるようになることを目指してVRシステムだそうです。専用の新しいコントローラー「PlayStation VR2 Sense コントローラー」も発表されています。





PlayStation VR2は片目2000×2040ピクセルの4K HDRディスプレイによる高精細なビジュアルと90/120Hzの滑らかなフレームレートを実現しているだけでなく、プレイヤーの中心視野ほど高解像度にレンダリングする「フォービエイテッド・レンダリング」により、実際の視野に近い映像のレンダリングを可能にしています。



フォービエイテッド・レンダリングは「中心窩レンダリング」とも呼ばれており、VRへの没入感を高め、レンダリング負荷を軽減することもできる技術として注目されています。



VRの没入感を高めてレンダリング負荷も軽減する新技術をNVIDIAが披露 - GIGAZINE



by Samantha Cristoforetti



この他、PlayStation VR2ではインサイド・アウト・トラッキングを採用しており、VRヘッドセットに搭載したカメラを通じ、プレイヤーとコントローラーをトラッキングすることが可能。本体以外のカメラを使用せず、プレイヤーの動きや向いている方向をゲーム内に反映することができます。



さらに、PlayStation VR2 Senseテクノロジーでは、「視線トラッキング」「ヘッドセットフィードバック」「3Dオーディオ」、そして革新的なPlayStation VR2 Senseコントローラーを組み合わせることで、驚くほど深い没入感を生み出すことが可能。ヘッドセットフィードバックはプレイヤーがゲーム内のアクションから受ける感覚を増幅させる新たな機能で、ヘッドセットに内蔵したひとつのモーターの振動により触覚要素を加えるというもの。緊迫した場面でキャラクターの脈拍の上昇を表現したり、キャラクターの頭の近くを物体が通過する際の衝撃や、キャラクターがスピードを上げて進む際の車両の推進力などを表現することもできます。また、没入感を高めるための新要素として、PS5に搭載されているTempest 3Dオーディオ技術も利用されるそうです。



PlayStation VR2ではプレイヤーの目の動きを検知し、特定の方向を見ただけで、ゲームキャラクターを操作することができる「視線トラッキング機能」も搭載します。プレイヤーとゲームキャラクターとのインタラクションがより自然かつ直感的なものとなり、感情の高まりや表情の豊かさなど、ゲームにおけるリアリズムを新たなレベルに引き上げることが可能となります。



また、PlayStation VR2 SenseコントローラーにはPS5の専用コントローラーであるDualSenseのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーが搭載される模様。加えて、PlayStation VR2ではケーブル1本でPS5に接続できるようになります。





PlayStation VR2向けタイトルとして、「Horizon Call of the Mountain」も発表されています。



Horizon Call of the Mountain - Teaser Trailer - YouTube





PlayStation VR2の主なスペックは以下の通りです。



ディスプレイ方式:有機EL

パネル解像度:左右の目それぞれに2000×2040の映像を表示

パネルリフレッシュレート:90Hz、120Hz

レンズ間距離:調整可能

視野角:約110度

モーションセンサー: 6軸検出システム(3軸ジャイロ・3軸加速度)

装着センサー:IR近接センサー

カメラ:トラッキングカメラ×4(VRヘッドセット、VRコントローラートラッキング用)、IRカメラ×2(視線トラッキング用)

フィードバック:ヘッドセットの振動

PS5との通信:USB Type-C

オーディオ入力:内蔵マイク

オーディオ出力:ステレオヘッドホン端子