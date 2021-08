PlayStation VRの次世代モデルの詳細が明らかに

・関連記事

満を持して登場した「PlayStationVR(PS VR)」のセットアップ&VRゲームはこんな感じ - GIGAZINE



ソニーがPS5向けの次世代VRシステムの開発を発表 - GIGAZINE



PlayStation 5の「次世代PS VR」は4K解像度のヘッドセット&視線トラッキングを搭載というウワサ - GIGAZINE



ソニーがバナナをコントローラーにする特許を出願 - GIGAZINE



VRの没入感を高めてレンダリング負荷も軽減する新技術をNVIDIAが披露 - GIGAZINE



2021年08月05日 10時29分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.