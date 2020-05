2020年05月28日 09時47分 ゲーム

PS5関連のオンラインイベントが早ければ来週にも開催か、詳細は複数回のイベントで明かされる模様



ソニーが早ければ2020年6月3日にも「プレイステーション 5(PS5)」に関するオンラインイベントを開催するとBloombergが報じています。



Sony Is Said to Plan PS5 Conference for as Early as Next Week - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-27/sony-is-said-to-plan-ps5-conference-for-as-early-as-next-week



PS5 Conference Reportedly Coming as 'Early as Next Week' - IGN

https://www.ign.com/articles/ps5-conference-reportedly-coming-as-early-as-next-week



Bloombergの報道によると、複数の情報筋が2020年6月3日にソニーがPS5関連のオンラインイベントを開催する可能性があると語っています。ただし、計画は流動的なものであり、イベントの開催日が変更される可能性もあるとのこと。





2020年6月3日のオンラインイベントの中でPS5に関するすべての詳細が明らかにされるわけではなく、その後数週間から数か月にわたって複数回のイベントを通して徐々に情報が明かされていく予定です。



なお、PS5に関しては処理性能がPS4 Proの10倍程度になることが明かされており……



ソニーが次世代ゲーム機「PlayStation 5」の性能比較ムービーをイベントで公開、処理性能はPS4 Proの10倍か - GIGAZINE





新型コントローラーの「DualSense」も公開されています。



「プレイステーション 5(PS5)」の新コントローラー「DualSense」の写真&新機能が公開 - GIGAZINE





また、Epic Gamesが開発するゲームエンジン・Unreal Engineの最新版である「Unreal Engine 5」を発表した際に、PS5のリアルタイムデモ映像を公開しています。



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」のプレイステーション 5によるリアルタイムデモムービーが初公開、「完全に実写」な3Dグラフィックが必見 - GIGAZINE





なお、ソニーの吉田健一郎CEOは2020年5月19日に行われた経営方針説明会の中で、「PS5ではスピード、触感、音が一体となることで、PS4での素晴らしい体験をさらに高め、次世代機にふさわしいこれまで実現できなかったゲーム体験を提供できるようになります。こうした新しいゲーム体験を提供するPS5向けゲームタイトルも、ファーストパーティ、サードパーティともに準備が進んでおり、強力なラインナップを近々ご紹介する予定です」と語り、近々新作タイトルが発表される予定であることを明かしています。



PS5の発売日は「2020年の年末商戦時期」とだけ明かされていますが、新型コロナウイルスのパンデミックにより初期出荷台数がPS4より大幅に少なくなる可能性が報じられています。また、PS5の製造コストが約5万円になるため、希望小売価格も同程度になるのではという報道もあります。