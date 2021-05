2021年05月11日 11時14分 ゲーム

PlayStation 5の「次世代PS VR」は4K解像度のヘッドセット&視線トラッキングを搭載というウワサ



PlayStation 5の周辺機器として、仮想現実(VR)でゲームや映像を楽しめるPlayStation VR(PS VR)がリリースされることがすでに発表されています。VR関連のニュースを扱うUploadVRが「有力な情報筋による証言」として、この次世代PS VRのヘッドセットの解像度がついに4Kに達し、視線トラッキング機能もついていると紹介しています。



PlayStation 5の前面にはUSB Type-Cポートがあり、新しいPS VRのヘッドセットはUSB Type-Cによる有線接続で動作すると情報筋は述べています。



UploadVRによれば、新しいPS VRのヘッドセットの解像度は各目2000×2040ピクセルで、合計4000×2040ピクセルになるとのこと。これは合計1920×1080ピクセルである現行のPS VRのヘッドセットと比べて解像度がほぼ2倍であり、1832×1920ピクセルのOculus Quest 2もわずかに上回っています。





4000×2040ピクセルという解像度であれば、VRヘッドセットのディスプレイに網目模様が見えてしまうスクリーンドア効果も起こりづらいと考えられます。



また、情報筋によれば、新しいPS VRには視線トラッキング機能のほかに、「Foveated Rendering(中心窩レンダリング)」という機能が搭載されています。「人間は視野の中心部分のみを鮮明に見ている」という事実を利用し、映像の中心部だけを高解像度で描き、周囲の解像度は下げることで、より効率的な動作を可能にするというのが中心窩レンダリングです。





現行のPS VRはPlayStation Moveシステムを採用しており、カメラで光るコントローラーやヘッドセットのトラッキングを行っていました。一方で新しいPS VRには、外の様子を認識するインサイドアウトカメラが搭載されており、このカメラの映像を基に自分のいる位置や動きを把握できます。加えて、ヘッドセットには触覚フィードバックを与えるためのモーターが内蔵されているそうです。



UploadVRは「新しいPS VRは、ソニーがPlayStation 5ユーザー向けに計画する、真の意味での次世代VR体験と言えるでしょう。次世代のPS VRコントローラーに採用されているアダプティブトリガーは、ソニーのVR体験を他と差別化するものであり、アイトラッキングは一般消費者に初めて提供されます。そして、より高い解像度と簡単なセットアップは、前世代のPS VRを劇的に改善したものとなるでしょう」と述べました。