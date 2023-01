2023年01月20日 14時10分 ゲーム

「PlayStation VR2」の新作12タイトル含む30以上のローンチタイトルが明らかに



PlayStation 5(PS5)向け次世代VRシステム「PlayStation VR2(PS VR2)」向けの新作12タイトルを含む、30以上のローンチタイトルが発表されました。



PlayStation®VR2のローンチ時期に発売予定のラインナップを公開! – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2023/01/20/20230120-psvr2/



PlayStation VR2: 13 new titles and launch lineup revealed – PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2023/01/19/playstation-vr2-13-new-titles-and-launch-lineup-revealed/





PlayStation VR2 launches next month with more than 30 games expected for launch window release.



2023年2月22日発売のPS VR2では、発売と同時に30以上のタイトルがリリースされる予定です。このローンチタイトルに含まれることとなる新しい12タイトルが発表されました。新しい12タイトルは以下の通り。



・グランツーリスモ7





PS5向けのレーシングシミュレーションである「グランツーリスモ7」がPS VR2のローンチタイトルとして発売されることが発表されました。グランツーリスモ7をすでに所有しているユーザーは無償でPS VR2版へのアップグレードが可能です。



・Before Your Eyes

「Before Your Eyes」はプレイヤーが現実の世界で実際に瞬きすることで、物語とその結果に影響を与えていくというゲームプレイが特徴的なタイトル。プレイヤーは大切な思い出を通し、物語を「瞬き」で操作する方法を学んでいきます。そして最後には、心打ち砕かれるような真実が明かされることになるとのこと。



Before Your Eyes アナウンストレーラー | PS VR2 - YouTube





・Kayak VR: Mirage

カヤックに乗って南極で氷の洞窟を漕ぎ進んだり、コスタリカでイルカと戯れたり、ノルウェーの雷雨を乗り越えたり、オーストラリアで渓谷を発見したりすることができるというタイトルが「Kayak VR: Mirage」です。フォトリアリスティックなグラフィック、豊かな野生動物、臨場感あふれるサウンドスケープの融合がもたらす、息を呑むようなロケーションの数々を楽しめます。PS VR2のフォビエートレンダリングとHDR OLEDディスプレイにより、映像はかつてないほどシャープで鮮明になっているとのこと。



Kayak VR:Mirage アナウンストレーラー | PS VR2 - YouTube





・Pavlov VR

PCで人気ナンバーワンのVRマルチシューター「Pavlov VR」が、PS VR2に登場します。リアルな武器のインタラクションやアタッチメントに加え、さまざまな対戦やソーシャルゲームモードが搭載されています。



Pavlov アナウンストレーラー | PS VR2 - YouTube





・Puzzling Places





「Puzzling Places」は世界中の美しいロケーションが超リアルに再現されたミニチュアを組み立てるという3Dジグソーパズルゲーム。受賞歴のあるPlayStation VRタイトルが、PS VR2向けにビジュアルの忠実性(シャープなテクスチャ、120Hz、レンダリング解像度の向上)、視線トラッキングによるピース選択の改善、PlayStation VR2 Sense コントローラーによるハプティックフィードバックとアダプティブトリガー、ルームスケールなどにも対応します。



PS VR2版「Puzzling Places」は2月22日(水)にPlayStation Storeで税込2860円で発売予定で、PS VR版を所有しているユーザーは無償でPS VR2版にアップグレードすることが可能です。



・Song in the Smoke: Rekindled

VRサバイバルアクションアドベンチャーの「Song in the Smoke: Rekindled」は、危険で素晴らしい世界を舞台に、クラフトし、狩り、生き残るという没入感あふれる体感型ゲームです。なお、Song in the Smoke: RekindledもPS VR版を所有しているユーザーは無償でPS VR2版へのアップグレードが可能となります。



Song in the Smoke:Rekindled ローンチトレーラー | PS VR2 - YouTube





・Thumper





リズムアクションゲームの「Thumper」のPS VR2版は、片目2000×2040ピクセルの両目合わせて4K解像度を実現しています。3DオーディオとPS VR2 Senseコントローラーによるハプティックフィードバックにより、没入感と圧倒的な恐怖が深まるとのこと。



・What the Bat?

「What the Bat?」は、アンチゴルフのゴルフゲーム「What The Golf?」の開発陣による、気まぐれなドタバタコメディゲーム。「What The Golf?」に似ているものの、今回題材となっているのは野球です。同作のゲームディレクターは同作について「ほかにはないような一人称視点の完全没入型おバカゲームを体験しましょう!」と記しています。



WHAT THE BAT? ローンチトレーラー | PS VR2 - YouTube





・Rez Infinite

2016年10月、PS VRのローンチタイトルとしてデビューした「Rez Infinite」が、PS VR2版としてアップグレードされます。PS VR2版では視線トラッキング(敵を見るだけで追跡し照準を合わせられる機能)や、コントローラーとヘッドセットによるハプティックフィードバックなどが追加されます。Rez InfiniteはPS5でもプレイ可能で、PlayStation 4/PS VR版を持っているユーザーは税込1100円でPS5/PS VR2版にアップグレード可能。



Rez Infinite アナウンストレーラー | PS5 / PS VR2 - YouTube





・テトリス エフェクト・コネクテッド





PS4とPS VR向けに発売された「テトリス エフェクト」を再発明した、マルチプレイに対応させたのが「テトリス エフェクト・コネクテッド」です。視線トラッキングを有効にすると、目を閉じてから開くことで、ゾーンに入ることが可能。ヘッドセットのフィードバックやDualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックを通して、ゲームやアクションの重要な瞬間を体感することもできます。なお、PS4/PS VR版のテトリス エフェクトを持っている場合、税込1100円でテトリス エフェクト・コネクテッドへのアップグレードが可能です。



・Creed: Rise to Glory – Championship Edition





「Creed: Rise to Glory – Championship Edition」は、VRボクシングゲーム「Creed:Rise to Glory」のPS5およびPS VR2版となるタイトル。



・The Last Clockwinder

「The Last Clockwinder」は、自分のクローンとシンクロした仕掛けを作っていく、自動化パズルゲーム。 プレイヤーは主人公・Julesとして、手入れが必要になった銀河の植物や種にとっての古代の安息地である時計塔を修理する任務に挑みます。クローン同士を連携させて精密なチームワークを作り出したり、単純なアイデアをルーブ・ゴールドバーグ・マシンに仕立てたり、シンクロしたダンサーの一団を生み出したりすることも可能です。



The Last Clockwinder アナウンストレーラー | PS VR2 - YouTube





この他、記事作成時点で明らかになっているPS VR2のローンチタイトルは以下の通り。



・After the Fall

・Altair Breaker

・Cities VR – Enhanced Edition

・Cosmonious High

・Crossfire: Sierra Squad

・The Dark Pictures:スイッチバックVR

・Dyschronia:Chronos Alternate

・FANTAVISION ファンタビジョン 202X

・Horizon Call of the Mountain

・Hello Neighbor VR2

・Jurassic World Aftermath

・Kizuna AI – Touch the Beat!

・The Light Brigade

・Moss 1 & 2 Remaster

・No Man’s Sky

・Pistol Whip

・バイオハザード ヴィレッジ

・STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge

・オノゴロ物語 ~The Tale of Onogoro~

・Tentacular

・The Walking Dead:Saints & Sinners:Ch.2:Retribution

・Vacation Simulator

・Zenith: The Last City