16年間アップデートされ続けたサードパーティ製Twitterアプリ「Twitterrific」の開発終了が決定

2023年1月13日に一部のサードパーティ製Twitterアプリが認証エラーを起こして 使えなくなり 、その後1月19日、Twitterから公式にサードパーティ製アプリの開発に制限をかけるお触れが 出されました 。このことを受け、以前からTwitter向けアプリの「 Twitterrific 」を開発してきたチームが、Twitterrificの開発終了を発表しました。 Twitterrific: End of an Era • The Breakroom https://blog.iconfactory.com/2023/01/twitterrific-end-of-an-era/ Twitterrificは2007年から開発されてきた最初期のサードパーティ製Twitterアプリの1つで、Apple Design賞を受賞するなど輝かしい経歴を持っています。Twitterの投稿を「tweet(ツイート)」と呼ぶようになったのは Twitterrificのおかげ であり、Twitterの象徴ともいえる青い鳥も、このアプリから 影響を受けた ものだとのこと。 しかしながらTwitterが開発者規約をひっそりと更新し、サードパーティ製のTwitterアプリを実質的に締め出したため、Twitterrificはその開発に終止符を打つこととなりました。開発チームのショーン・ヒーバー氏は19日に公式ブログを更新し、心境をつづっています。

2023年01月20日

