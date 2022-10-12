今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2022 年 10 月 のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/10/11/202210-security-updates/?ocid=AID740624_TWITTER_oo_spl100003438577476
2022年10月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/NdYBsnmip1#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/WboVcRd6nV— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11およびv22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5018418
v22H2 5018427
◆Windows 10 v21H2、v21H1、およびv20H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5018410
◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5018421
◆Windows Server 2019、2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019、5018419
Windows Server 2016 、5018411
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1、Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup5018474
Security Only5018476
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5018457
Security Only 5018478
◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/officeupdatesを参考にしてください。
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
SharePoint 更新プログラム – Office release notes
◆Microsoft.NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/dotnetを参考にしてください。
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/visualstudioを参考にしてください。
◆Microsoft Azure-related software
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/azureを参考にしてください。
◆Microsoft Malware Protection Engine
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年11月9日(水)提供予定となっています。
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