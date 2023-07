2023年07月06日 11時30分 ネットサービス

Twitter対抗の分散型SNS「Threads」が登場することでMastodonは変わるのか?をMastodonのCEOが解説



Instagramが展開する、Twitterの競合となる短文投稿プラットフォームの「Threads」は、ActivityPubという標準プロトコルを使って複数のサーバーで運用される分散型SNSです。同じくActivityPubを使用している分散型SNS「Mastodon」の開発者であるオイゲン・ロチコCEOがInstagramのThreads開始を受けて、Mastodonのありかたへの懸念に対する回答を発表しました。



ロチコCEOは「私たちが知っていること」として、「ThereadsはFacebook・WhatsApp・Instagramとは別のアプリです。これはThreadsのユーザーベースが既存のプラットフォームから分離されることを意味します。ただし、InstagramユーザーはInstagramアカウントを使用してサインインできます。EUでは使用できず、起動時認証をサポートしません」と述べています。



ロチコCEOは「MastodonはメールやIPアドレスなどの個人データを、アカウントがホストされているサーバーの外部に配信することはありません。Mastodonのソフトウェアは、サードパーティーのサーバーは信頼できないという合理的な前提に基づいて構築されています」と述べ、登録・ログインしていないサーバーが個人情報を取得したり追跡したりすることはできないとしています。





また、Mastodonには広告を表示する機能が含まれておらず、Twitterのようにタイムラインに広告の投稿が挟まれることもないと述べています。タイムラインに広告が表示されるの、フォローしている人が広告を投稿している場合で、見たくなければその人のフォローを解除すればいいというわけです。



MastodonとThreadsは同じActivityPubという標準プロトコルを採用しています。そのため、ThreadsがMastodonなどの分散型SNSと連携可能になり、小規模なサーバーが駆逐されてしまうのではないかという懸念があります。これについて、ロチコCEOは「何百万人ものユーザーが登録されているサーバーがあり、そのうちのたった1人を登録しても、その1人の更新情報しか受け取ることはありません。これによって、ネットワーク全体でトラフィックとストレージを管理しやすくなります。そのため、小規模サーバーは影響を受けません」と語っています。さらに、「ThreadsユーザーをMastodonアカウントからフォローしたら個人情報を取得されてしまうのでは」という懸念についても、明確に否定しています。





ロチコCEOは、最終的にMastodonとThreadsが相互運用可能になり、ユーザーが相互フォローしたりメッセージをやりとりしたりできるようになるだろうと、技術的な観点から予想しています。ただし、Threadsとの通信を許可するかどうかは、Mastodonの各サーバー運営者によって決定されるため、サーバーによってはThreadsとの通信ができない可能性もあります。



加えて、たとえThreadsのユーザーと相互フォローすることになっても、適用されるルールは自分のアカウントを登録しているMastodonサーバーのものだけなので、Threadsのモデレーションポリシーが自分のMastodonアカウントに適用されることはないと述べています。





そして、ロチコCEOは「ThreadがActivityPubを捨てたとしても、私たちが行き着く先は、まさに今いる場所なのです。ActivityPubはMastodonのサポートとブランド認知を享受しています」と述べ、たとえThreadsが失敗したとしてもMastodonのあり方は変わらないとしています。



最後に、ロチコCEOは「私たちは、プラットフォーム間の相互運用性を長年提唱してきました。プラットフォームが悪用されるようになった際、ユーザーが別のプラットフォームに移行する最大の障害は、自分の知り合いや関係者をすべて捨てなければならないことです。大規模なプラットフォームがActivityPubを採用するということは、分散型SNSへの移行を検証するだけでなく、プラットフォームに閉じ込められた人々がより良いプラットフォームに乗り換えるための道筋を示すものでもあります。そして、そのようなプラットフォームは、より良いサービスを提供するために搾取を最小限に抑える必要が出てくるでしょう。そのような進展は私たちの活動にとって明確な勝利であり、将来起こるであろう数々の勝利の中でも重要なひとつとなることを期待しています」とコメントしました。