TwitterがShopifyと提携してプロフィール上で直接商品を販売可能に

Shopifyの製品ディレクターであるアミール・カバラ氏は「Shopifyのマーチャントが成功するためには、潜在顧客にリーチすることが重要です。Twitterは会話が行われる場所であり、会話と商取引の結びつきは極めて重要です。TwitterとShopifyのパートナーシップが成立し、Twitterで商品を販売できるようになったことで、販売者はプラットフォーム上で行われているにシームレスに商取引を持ち込むことができるようになります」と語りました。 なお、Shopifyは独自のNFT取引プラットフォームを展開する準備をしていると報じられています。そのため、Twitterとのパートナーシップによって、Twitter上でNFTを売買できるようになる可能性もあります。 Shopify’s NFT plans aren’t slowing down for the crypto crash - Protocol https://www.protocol.com/shopify-nft

・関連記事

2022年06月23日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

