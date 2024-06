MetaのSNS「Threads」のAPIが公開されてサードパーティーアプリの開発が可能に

Metaが展開しているSNS「Threads」において、APIが公開されて独自のアプリを作成できるようになりました。 The Threads API is finally here! https://developers.facebook.com/blog/post/2024/06/18/the-threads-api-is-finally-here/

2024年06月19日 11時18分00秒 in ネットサービス, Posted by log1d_ts

