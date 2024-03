ThreadsがAPIをテスト中、公開後はサードパーティーアプリが開発できるようになる可能性

・関連記事

TwitterがAPIの無料提供を終了へ、アカウント連携などに影響か - GIGAZINE



Twitterが新たなAPIプラン「Pro」を発表、完全なアーカイブ検索・毎月100万ツイートの取得・30万ツイートの投稿などが可能で料金は月額約70万円 - GIGAZINE



TwitterのAPI制限で気象警報などの公共サービスが停止して大問題に発展 - GIGAZINE



TwitterAPIの停止で16年間心血を注いできたアプリ「Twitterrific」が突然死し作者がブチ切れ - GIGAZINE





2024年03月04日 10時25分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.