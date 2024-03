2024年03月04日 10時45分 乗り物

自動運転車開発企業「Waymo」によるロボタクシー事業の拡大をカリフォルニア州当局が承認



Alphabet傘下の自動運転車開発企業「Waymo」はカリフォルニア州など複数の地域で完全自動運転によるロボタクシー事業を展開しています。2024年3月1日、カリフォルニア州公益事業委員会(CPUC)がWaymoに対し、ロサンゼルスの一部とベイエリアの高速道路をロボタクシーで走行することを認可しました。



Waymoのロボタクシーでは、走行中に小型犬と衝突して死亡させる事故や、自転車との接触事故が発生していることが報告されています。また、ライバル企業のCruiseでは歩行者との交通事故が発生していることもあり、ロボタクシーに対する安全性への懸念が高まっています。



相次ぐロボタクシーによる交通事故を受け、サンフランシスコ市の複数の機関やその他の市民団体はCPUCに対して抗議を行いました。そして2024年2月にCPUCはWaymoに対する事業拡大の認可を2024年6月まで保留にすることを発表しています。





しかし、その後の調査でCPUCは、Waymoが「技術や交通安全への配慮、および人間が関与する業務の側面の継続的な改善に注意を払っている」「このことは無人旅客サービス業務のリスクを最小限に抑えることができる」と結論付け、2024年3月1日にWaymoの事業拡大計画を承認しました。



今回の事業拡大計画の承認に伴って、Waymoはロボタクシーをロサンゼルスの一部とベイエリアの高速道路で走行させることができるようになります。また、承認された地域の地方道路や高速道路では時速65マイル(時速105km)までの走行が可能です。





CPUCはWaymoに関する決定の中で、ロサンゼルス運輸局(LADOT)からの「係争中の事実」に関する審理の要求を拒否したことを明らかにしています。また、LADOTはロボタクシーに対する規制を設けるカリフォルニア州の上院法案第915条が制定されるまでCPUCに対して事業拡大の承認を待つように求めましたが、CPUCは「スタッフの委任された権限の範囲外」と述べ、今回の決定に踏み切りました。



CPUCによると、今回の決定に対し、事業拡大を支持する複数の団体からの「Waymoのサービスに関する安全性やアクセス性、経済性、環境面での潜在的な利点」を強調する書簡が届けられたとのこと。一方でアメリカ盲人協会は「CPUCは新しい安全・アクセシビリティ基準を制定するプロセスを開始しない限り、Waymoからの要求を承認すべきではありません」と指摘しています





なお、Waymoの広報担当者であるジュリア・イリーナ氏は「Waymoの事業拡大は慎重かつ漸進的で、高速道路へのサービス拡大に関して当面の計画はありません」と述べています。