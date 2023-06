Waymoの自動運転タクシーが小型犬と衝突して死亡させる事故が発生、「避けられない事故だった」とWaymoは主張

by Daniel Ramirez Googleからスピンアウトした自動運転車開発企業である Waymo の自動運転タクシーが、アメリカ・サンフランシスコの道路を走行中に小型犬と衝突して死亡させる事故を起こしたことが判明しました。事故を起こした車両には安全確保のため人間のドライバーも同乗していましたが、Waymoは「避けられない事故だった」と主張しています。 A Waymo self-driving car killed a dog in ‘unavoidable’ accident | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/06/06/a-waymo-self-driving-car-killed-a-dog-in-unavoidable-accident/

・関連記事

元GoogleのWaymoの自動運転車は「人間を超える事故回避能力」とのシミュレーション結果 - GIGAZINE



「Waymo」の自動運転車に60回以上乗って分かったその安全性とは? - GIGAZINE



自動運転によるロボタクシーが街の交通に大混乱を引き起こしている - GIGAZINE



CruiseとWaymoのロボットタクシーによる「火災現場に突っ込んで消防士の邪魔」「往来のど真ん中で急停車」の問題でサンフランシスコ市が中止を要請 - GIGAZINE



自動運転車の交通事故件数ナンバー1はテスラ、2位がホンダで3位はスバル - GIGAZINE



無人の自動運転車と衝突したドライバーは通報せず逃げることが多い - GIGAZINE



自動運転車は突然飛び出してくる歩行者や自転車との衝突を避けるためのテストを何度も繰り返している - GIGAZINE



イーロン・マスクが「完全自動運転」のベータ版を提供してから数時間後にテスラ車がクラッシュした様子を捉えた監視映像 - GIGAZINE



テスラ車が高速道路で消防車に衝突して運転手が死亡する事故が発生 - GIGAZINE



2023年06月07日 12時30分00秒 in 乗り物, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.