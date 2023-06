2023年06月07日 12時03分 デザイン

画像生成AI「Stable Diffusion」で美麗イラストとQRコードを融合させる試み



決済手段としても用いられるようになっている「QRコード」は、一部が破損・汚損していたり読み取り時に隠れていても大丈夫なように誤り訂正機能が盛り込まれています。これを活用して、QRコードと美麗なイラストを融合させる試みが行われています。



この試みはciaochaos氏によるもの。たとえば、以下のイラストはStable Diffusionで出力されたもの。





3つの位置合わせ用マーカーを埋め込むと、QRコードリーダーで読み取ることができる画像に変化します。





ciaochaos氏は画像生成用の学習データ・checkpointとデータトレーニング手法・LoRA、そして好みのイラストが生成できるようになるControlNetをQRコード入り画像生成にカスタムしたものとみられる「ControlNet for QR Code」の組み合わせを試行して、「読み取り可能なQRコード入りイラスト」の生成に成功しました。



ciaochaos氏は複数のサンプルパターンを示しています。以下は中国の伝統的な文様を用いたQRコード。





浮世絵風QRコード





人物イラストと組み合わせたQRコード





水墨画風QRコード





水彩画風QRコード





メカニカルQRコード





お城風の建築物と混ざったQRコード





QRコードを読み取った時に表示されるリンクは、ciaochaos氏が作成した、自分が好むスタイルのQRコードを生成するサイト「qrbtf.com」のものです。



https://qrbtf.com/





ciaochaos氏は大学時代、コンピューターのアルゴリズムで作られるアートである「ジェネレーティブ・アート」に魅了され、QRコードもその一種ではないかと考えていたそうです。そこに衝撃を与えたのが、初代Apple Watchのペアリングアニメーションだったとのこと。そこから、自分好みのQRコードを作る方法を探し、qrbtf.comを作ったそうです。



Apple Watch app Pairing Animations - YouTube





なお、ciaochaos氏が大学を卒業したあと、パンデミックが落ち着き、ジェネレーティブAIに隆盛の兆しが出てきていることから、ciaochaos氏は「大学で勉強し直したい」という思いがあるとつづっています。