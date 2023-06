トマトとチーズの相性が抜群でご飯が進むすき家の「タコライス」「牛あいがけタコライス」「ファイヤータコライス」試食レビュー

・関連記事

あの「タラタラしてんじゃね~よ」がカップ焼そばになった「タラタラしてんじゃね~よ味焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



「天下一品」史上最強だという「こってりMAX」のスープはポタージュのようにどろっとしつつもなぜかスルッと飲める - GIGAZINE



ジャンキーさ控えめなあっさり塩味の「ファミチキ 旨塩だれ」を食べてみた - GIGAZINE



1998年登場の「たまごダブル」など平成の味が大集結したマクドナルドの「平成バーガー」3種試食レビュー - GIGAZINE



「ピザポテト」のチーズ&スパイスの味わいをパンで再現したというファミリーマート「ピザポテトみたいなパン」試食レビュー - GIGAZINE



ホットペッパーにハバネロソースが辛さの追撃を重ねてくるサブウェイの「ヤバ辛タコス」試食レビュー - GIGAZINE

2023年06月07日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.