2026年03月05日 07時00分 サイエンス

誰も遊び方を知らない「ローマ時代のボードゲーム」のルールをAIで推測することに成功



ボードゲームは古くから世界中で楽しまれてきた遊びですが、中には現代まで遊び方が伝わっていないものもあります。オランダにあるローマ時代の遺跡から発掘された「ボードゲームの盤らしき遺物」について、AIを使ってゲームのルールを推測したとの研究結果が報告されました。



オランダのライデン大学で古代のボードゲームについて研究するウォルター・クリスト氏は2020年、オランダ南部のヘールレンにある博物館に収蔵されていた石灰岩の遺物を目にしました。



この楕円(だえん)形の石灰岩は平らな表面を持っており、特定の角度から見るとはっきりとした摩耗の跡がみられました。遺物についての記録文書は存在しておらず、ヘールレンにあるCoriovallumというローマ時代の遺跡から、19世紀後半～20世紀初頭に発掘されたということしかわかっていないとのこと。Coriovallumは、ローマ帝国初代皇帝であるアウグストゥスの治世下である紀元前27年～紀元後14年に築かれ、西ローマ帝国が滅亡する紀元後476年まで人々が定住していた都市です。



クリスト氏は石灰岩にみられた摩耗について、過去の人々が「硬いコマを岩の上で同じパターンで繰り返し滑らせた痕跡」であると指摘。これは明確に何らかの遊びが行われていた証拠であり、クリスト氏らの研究チームはこの石灰岩を用いたゲームのルールを解読することにしたとのこと。



以下が、実際にクリスト氏らが研究した石灰岩の遺物です。フランス北東部の採石場で採掘された石灰岩を用いたもので、大きさは212mm×145mm×71mm、重さは3.38kgです。





表面には以下のように幾何学的な摩耗の痕跡が残っています。なお、以下の写真に見える黒い線は鉛筆で引いたもので、普段からこれほどはっきりした黒い線が見えるわけではありません。





Coriovallumからは以下のようなガラス製の「ゲームのコマ」も出土しています。





研究チームは石灰岩の物理的な摩耗パターンをより鮮明に観察するため、極めて詳細な3Dスキャンを作成しました。クリスト氏は、「これらのスキャンにより数多くの線の詳細が明らかになりました。線の中には、他の線よりもほんの数mm深いものもあることがわかりました。深い線はより多く使われていたのです」と述べています。





今回の研究では、伝統的なボードゲームのルールに関する最大の包括的データベースであり、ゲームのルールを設計・推測するAIアルゴリズムも搭載しているLudiiが用いられました。研究チームは、Coriovallumと同じ文化圏に伝わる中世以前の約100種類のゲームのルールでLudiiをトレーニングし、生成した数十通りのルールでAI同士に対戦させて人間が楽しめるルールを特定したとのこと。



その後、これらのルールにおけるコマの動きが、石灰岩に残された摩耗の痕跡と一致するかどうかを検証しました。すると、9種類のルールが石灰岩の摩耗パターンと一致することが確認されました。これらのゲームはいずれも、2人のプレイヤーが小さなコマを盤上の線にそって動かし、一方がもう一方を閉じ込めようとする「ブロックゲーム」のバリエーションだったと報告されています。





なお、「AIを使って古代のボードゲームのルールを解明した」という研究結果はこれ以前にも報告されています。



