2023年09月04日 12時15分 乗り物

「自動運転ロボタクシーが救急車を妨害したせいで患者が死亡した」という主張にロボタクシー運営会社が反論



サンフランシスコ消防局は、2023年8月14日にサンフランシスコ市内で発生した交通事故現場において、患者を搬送しようとした救急車の進路を、2台の自動運転ロボタクシーが妨害する事態が発生したと報告しました。この進路妨害によって患者の搬送が遅れ、結果的に患者は死亡したと報告されていますが、この主張に対してロボタクシーを運営する自動運転企業・Cruiseが反論しています。



Cruise disputes claim that its autonomous vehicle delayed first responders

https://www.cnbc.com/2023/09/02/cruise-disputes-claim-that-its-autonomous-vehicle-delayed-first-responders-.html



San Francisco Fire Dept.: Person Dies After Robotaxi Blocked Ambulance

https://sfstandard.com/2023/09/01/person-dies-cruise-robotaxi-blocks-san-francisco-ambulance/



Person died after Cruise cars blocked ambulance, SFFD says

https://www.sfgate.com/bayarea/article/cruise-cars-reportedly-block-first-responders-18343475.php



サンフランシスコ消防局の報告によると、8月14日23時頃にサンフランシスコ市内で車と歩行者の交通事故が発生し、現場に急行した救急隊員が歩行者の救護を行ったとのこと。救急隊員らはすぐに患者を救急車に乗せたものの、「2台の自動運転車とサンフランシスコ市警察の車両」が現場からの出口をふさいでおり、救急隊員が車両移動の対応に追われたせいで救急車の発進が遅れたと報告されています。





患者はサンフランシスコ総合病院に搬送されたものの、到着してから30分後にケガが原因で死亡したとのことです。報告書の1つには、「自動運転車による妨害が患者の予後を悪化させ、重度外傷の症例で必要とされる最終的な治療を遅らせることになりました」と記されており、自動運転車に患者の死の責任があると非難したそうです。



今回、救急車両の進路を妨害したのは、サンフランシスコ市内に展開されているゼネラルモーターズ(GM)の子会社である自動運転企業・Cruiseの自動運転ロボタクシーでした。ある救急隊員は報告書に、「患者は生命に関わる負傷で搬送されようとしていましたが、Cruise車両が動かなかったため、最初のうちは現場を離れることができませんでした。Cruiseの自動走行車が、重要な緊急通報の出入りを妨げ続けていることは容認できません」と記したとのことです。



by Maxx@night



しかし、Cruiseはサンフランシスコ消防局の主張に対して反論しています。Cruiseの自動運転ロボタクシーが撮影した動画によると、道をふさいだ車両のうち1台は信号が青に変わると速やかにその場を離れ、もう1台は停止して交通整理をしている救急隊員に道を譲ったとのこと。



Cruiseは声明で、「自動運転車が停止している間も交通は遮断されず、自動運転車の右側を流れています。自動運転車の後方にいた救急車には、自動運転車を追い越せる明確な進路がありました。被害者が救急車に収容されると、救急車は直ちに現場を離れましたが、自動運転車によってそれが妨げられることはありませんでした」と述べています。



Cruiseは問題の映像を公開していませんが、一部のニュースメディアが確認した13分の映像によると、確かにCruiseが説明した通りの状況が確認できたそうです。しかし、地元のニュースメディアであるサンフランシスコ・スタンダードは、「Cruiseが公に共有することを拒否した動画は、患者が担架に乗せられてから救急車が現場を離れるまでに90秒が経過したことを示しています」と述べ、自動運転ロボタクシーが救急車の発進をわずかながら遅らせた可能性があると示唆しました。



CruiseやWaymoの自動運転ロボタクシーが交通の往来を妨害したり、救急救助活動が行われている現場に突っ込んで活動を邪魔したりするケースは、以前から問題視されてきました。



CruiseとWaymoのロボットタクシーによる「火災現場に突っ込んで消防士の邪魔」「往来のど真ん中で急停車」の問題でサンフランシスコ市が中止を要請 - GIGAZINE



by waltarrrrr



そんな中、カリフォルニア州公益事業委員会は8月の会議で、CruiseとWaymoがサンフランシスコにおける無人配車サービスの拡大を認めることを決議しました。



一方でカリフォルニア州陸運局は同月、Cruiseに対してサンフランシスコで運行する自動運転ロボタクシーの数を50%削減するように要求したことが報じられています。



相次ぐ交通事故やトラブルを受けて交通当局が完全自動運転によるロボタクシーの運行台数を半分に削減するように要求 - GIGAZINE