Twitterがアプリ統合プラットフォームの「Reshuffle」を買収

既存のアプリケーションを組み合わせることでオリジナルアプリケーションを開発できるという統合プラットフォーム「 Reshuffle 」が、Twitterに買収されました。 Welcoming Reshuffle to the flock https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/community/2021/welcome-reshuffle-to-twitter.html

2021年03月24日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

