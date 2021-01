TwitterがiOSアプリ向けに新しいオープンソースのテキストエディタAPI「Twitter Text Editor」を発表

Twitter Text EditorはオープンソースのテキストエディタAPIであるため、ソースコードはGitHub上で公開されています。 GitHub - twitter/TwitterTextEditor: A standalone, flexible API that provides a full-featured rich text editor for iOS applications. https://github.com/twitter/TwitterTextEditor

2021年01月26日 10時09分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

