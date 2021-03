2021年03月24日 13時05分 ネットサービス

Yahooの有料サービスをまとめた「Yahoo+」がスタートするとの報道



アメリカのニュースサイト・Axiosが2021年3月23日に、「大手電気通信事業者であるベライゾン・コミュニケーションズのメディア部門が、傘下のインターネットサービス企業であるYahooで『Yahoo+』というサブスクリプションサービスを導入することを検討している」と報じました。Yahoo+は、Yahoo!メールから広告を除外する「Yahoo!Mail Plus」や、金融関連サービスであるYahoo! Financeでの情報を充実化させる「Yahoo Finance Plus」など、Yahooが展開しているさまざまな有料サービスのバンドルになると見られています。



ベライゾンのメディア部門であるベライゾン・メディアで消費者事業の責任者を務めるジョアンナ・ランバート氏は、Axiosに対し「Yahooは、当社のコンシューマー向けブランドの未来を担うものです」とコメント。ベライゾンのメディア事業の大半をYahooのサービスとしてリブランディングし、既に300万人以上の加入者を抱えるYahooのさまざまなサービスをYahoo+として刷新する方針を示しました。





Yahoo+としての提供が予定されているサービスの具体例が以下。

・Yahoo Fantasy Plus:野球やアメリカンフットボールなどの情報を提供するYahoo Fantasyの有料版。

・Yahoo Finance Plus:「Yahoo Finance Premium」として提供されている金融情報サービス。

・Yahoo Mail Plus:広告なしのメールサービスに加えて、使い捨てアドレスやブロック機能の強化といったカスタマイズ機能の追加。

・Yahoo Plus Protect:保険会社のAsurionの提携により提供されるスマートフォンなどのデバイス保険。

・TechCrunch:テック系ニュースサイトTechCrunchの会員制ニュースサービスである「ExtraCrunch」。

・Tastemakers:Yahooのプレミアム機能を追加料金なしで利用できるサービス。



Yahooは既に、さまざまなサービスで有料サービスを展開しており、Yahoo+に加入することでそれらのサービスが自動的に付与されることもあれば、Yahoo+独自のプレミアム機能が各サービスに追加されることもあるとのこと。また、有料サービスに加入するごとに、Yahoo+にバンドルしている別のサービスに対する割引率も上昇するといったシステムも予定されていますが、Yahoo+と各サービスとの兼ね合いや、料金体系は記事作成時点では不明です。ベライゾンは、最終的にはYahooの有料サービスをYahoo+に一本化する予定としています。



インターネットの利用状況を専門とする市場調査会社・Comscoreの調査によると、ベライゾン・メディアはGoogle、Facebook、Microsoftに次ぐ全米第4位のトラフィックを記録しているとのこと。ランバート氏は、「当社は他のメディア企業にはない巨大なスケールを誇っています。問題は、その利用者をいかにして無料ユーザーから有料サービスの加入者への誘導するかです」と述べて、Yahoo+により同社が持つ規模のメリットを最大限に活用する考えを示しました。



海外メディアのAndroid Tech Newsは、Yahoo+について「ベライゾンは既に多くの有料サービスのユーザーを抱えているので、Yahoo+は賢明な判断です。サブスクリプションサービスに新しいサービスを追加していくことで、より多くのユーザーの加入が見込めます。ただし、価格の詳細はまだ決まっていません。そのため、このサービスが利用価値のあるものになるのかどうかは不明ですが、少なくとも失敗したベライゾンのビデオストリーミングサービスGo90より優れたものになるのは間違いないでしょう」と評しました。