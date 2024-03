ThreadsのポストをMastodonなどの分散型SNSに同時投稿できるFediverse機能のデモ映像が公開される

・関連記事

ThreadsがMastodonなどと連携できるActivityPubのテストを開始 - GIGAZINE



ThreadsがAPIをテスト中、公開後はサードパーティーアプリが開発できるようになる可能性 - GIGAZINE



Threadsで「ブックマーク機能」のテストが開始、好きな投稿を保存して後から読めるように - GIGAZINE



Mastodon・Misskey・Blueskyなど分散型SNSのユーザーが政府の情報収集から自己防衛する方法 - GIGAZINE



2024年03月21日 14時18分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.