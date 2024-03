2024年03月26日 11時56分 ソフトウェア

InstagramとThreadsがデフォルトで政治的コンテンツがおすすめ表示されないよう制限



MetaがInstagramとThreadsですべての政治的コンテンツをデフォルトでおすすめに表示しなくなりました。おすすめで政治的コンテンツを閲覧したい場合は、設定を手動で変更する必要があります。



Users shocked to find Instagram limits political content by default | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2024/03/instagram-users-outraged-by-app-limiting-political-content-ahead-of-elections/





Threads now lets you control the amount of political content you see | ZDNET

https://www.zdnet.com/article/threads-now-lets-you-control-the-amount-of-political-content-you-see/



Meta’s new setting shadow bans politics on Instagram and Threads - The Verge

https://www.theverge.com/2024/3/25/24111604/meta-setting-downranks-politics-instagram-threads



Metaは2024年2月に、「InstagramとThreadsで政治的コンテンツをおすすめ表示することをやめる」という方針を発表しました。



InstagramとThreadsが政治的コンテンツの推奨をやめる一方で政治的コンテンツが表示される可能性のある「今日のトピック」を試験導入 - GIGAZINE





この方針を実現するための設定が新しく追加されました。これによりInstagramとThreadsではデフォルト設定のままだとおすすめ表示、つまり「リール」「発見」「フィード内のおすすめ」「おすすめのアカウント」といった要素に、政治的コンテンツが表示されなくなります。



設定の確認方法は以下の通り。



iOSおよびAndroid版のThreadsアプリを開き、ユーザーアカウント画面から設定画面を開きます。





「プライバシー設定」をタップ。





「その他のプライバシー設定」をタップ。するとInstagramの「設定とプライバシー」画面に飛びます。なお、この画面での設定はInstagramおよびThreadsの両方に適用されるという仕様です。





続いて、Instagramの「設定とプライバシー」画面の「表示されるコンテンツ」という項目にある「おすすめのコンテンツ」をタップ。





「政治的コンテンツ」をタップ。





すると、デフォルトでは「フォローしていない人からの政治的なコンテンツを制限する」という設定になっています。つまり、今後はInstagramおよびThreadsでおすすめコンテンツとして政治的コンテンツも閲覧したい場合は、この画面で「フォローしていない人からの政治的なコンテンツを制限しない」を選択しなければいけなくなったというわけです。





Metaの広報担当者であるアンディ・ストーン氏は、海外メディアのThe Vergeに対して、この設定を2024年3月の第4週から広く展開し始めたと説明しています。ただし、Metaは記事作成時点でこの設定がデフォルトで有効化されていることをアプリユーザーに通知していません。



なお、Metaは「政府」「選挙」「社会的トピック」について言及するコンテンツを「政治的コンテンツ」と定義しています。



InstagramとThreadsでの政治的コンテンツのコントロールについて | Instagramヘルプセンター

https://help.instagram.com/339680465107440