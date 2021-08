2021年08月22日 17時00分 モバイル

音声SNSの「Clubhouse」がアフガニスタンユーザーの安全を守るためアカウントから個人情報を削除



2021年8月、長らくアフガニスタンの治安維持に尽力してきたアメリカ軍が同国からの撤退を開始し、それに伴い反政府勢力のタリバンが攻勢を強め首都カブールまで侵攻。日本時間の2021年8月16日にはタリバンがついに勝利宣言したため、アフガニスタン政権は事実上の崩壊を迎えました。タリバンの支配を恐れてアフガニスタンから脱出するためにカブールの空港に群衆が押し寄せるなどの混乱が巻き起きる中、アフガニスタンユーザーの安全を守るため、音声SNSアプリのClubhouseが同国ユーザーの個人情報を削除すると発表しています。



アフガニスタンの現地メディアで働くZaki Daryabi氏が、「Clubhouseからアフガニスタンユーザーへ」というツイートを投稿し、Clubhouseがアフガニスタンユーザーのプライバシーと安全を保護するために、アカウントに紐づけられた個人情報を削除するという施策を取ったことが明らかになりました。





削除されるのはアカウントに紐づけられたアフガニスタンユーザーの経歴および写真で、これにより個人の名前や写真を検索してもアフガニスタンユーザーのアカウントを見つけることができなくなります。なお、Clubhouseの広報担当者は今回の個人情報削除について「ユーザーのフォロワーには影響が及ばない」と述べており、ユーザーが望む場合はすべての変更を元に戻すこともできると明かしているそうです。





海外メディアのThe Vergeによると、タリバンがアフガニスタンを支配することとなったため、同国民は西側あるいは旧アフガニスタン政府とのつながりを示す可能性のある写真をソーシャルメディアアカウントやスマートフォン上から削除しているとのこと。今回のClubhouseの施策は、そんなアフガニスタンユーザーを手助けするためのものと考えられます。



なお、Clubhouseはアフガニスタンユーザーの人権および安全を守るために、同地域のユーザーにのみ仮名でのアカウント登録を許可しています。Clubhouseはこのアプローチを導入するにあたり、「表現の自由」および「暴力的な過激主義」の専門家に相談したと広報担当者は語っています。





アフガニスタンユーザーを守るための施策を取っているのはClubhouseだけではありません。例えばFacebookは、「友達」リストを非表示にしたり、アカウントをすばやく封鎖状態にするツールを公開したりすることで、アフガニスタンユーザーをタリバンの魔の手から保護しています。



また、SNS上で巧みな情報発信を試みるタリバンに対しては、各プラットフォームが別個に対策を講じています。例えばFacebookの場合、タリバンに関連するコンテンツを管理する専任のモデレーターチームが存在しており、このチームがコンテンツを厳しく監視・削除しているとのことです。



