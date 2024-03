140年以上も建設を続けているサグラダ・ファミリアが予定通り2026年に完成予定だと報告される

スペイン・バルセロナの教会「 サグラダ・ファミリア 」は、19世紀の建築家 アントニ・ガウディ が設計し、1882年から約140年にわたって建設が進められています。そんなサグラダ・ファミリアについて、建設関係者が2024年3月、「計画通り2026年に完成予定」と発表しました。 Barcelona’s famous Sagrada Familia will finally be completed in 2026 | CNN https://edition.cnn.com/2024/03/25/travel/sagrada-familia-barcelona-completion-scli-intl/index.html

・関連記事

2026年についに完成するサグラダ・ファミリアの成長予測ムービー - GIGAZINE



世界を行き来する旅人たちが選んだ2013年人気観光都市トップ25 - GIGAZINE



願い事を叶える人が続出するフィリピン・セブの奇跡の教会「Simala Parish Church」で祈ってみました - GIGAZINE



世界中で撮影されまくっている観光地をヒートマップで示した「Sightsmap」 - GIGAZINE

2024年03月26日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.