2022年07月15日 10時08分 ネットサービス

Facebookが1アカウントで最大5つのプロフィールを作成できる機能をテスト中



実名制ソーシャルメディアのFacebookが、1つのアカウントにつき最大5つまでのプロフィールを持てる方式をテストしていると報じられています。Facebookはこのテストにより、ユーザーが「友人専用のFacebookフィード」と「同僚専用のフィード」のように、つながりたい特定のグループごとに異なるプロフィールを使い分けることができるようになります。



InstagramやTwitterなどのソーシャルメディアでは、1人で複数アカウントを持ったり、自身のコンテンツを見られるユーザーを選択したりすることができます。例えば、職場の友人に見せたいコンテンツを家族には見せたくないなど、人間関係に応じて見せたい自分を使い分けることが可能になります。





実名制SNSであるFacebookでは、これまで1人の一般ユーザーが複数のFacebookアカウントを持つことが禁じられていました。そのため、追加プロフィールの導入はFacebookにとってもかなり大きな変革といえます。



Facebookの広報担当者であるレオナルド・ラム氏は「人々が興味や人間関係に基づいて自分の経験を調整できるようにするために、私たちは1つのFacebookアカウントに複数のプロフィールを関連付けるための方法をテストしています」と述べています。





Facebookで複数のプロフィールを設定する場合、メインのプロフィールは日常的に使っている実名を設定する必要がありますが、追加分のプロフィールは実名を使う必要がなく、ユーザーは基本的にどんなプロフィール名やユーザー名を使ってもいいとのこと。



ただし、依然としてFacebookのポリシーに従う必要はあるので、身分を偽ったり他人になりすましたりするようなプロフィールは作成できず、もしポリシーに違反するようなプロフィールを作った場合はアカウント全体に影響が及び、最悪の場合はメインアカウントを含むすべてのプロフィールが削除されるといった措置が取られるそうです。



なお、記事作成時点で、追加プロファイル機能は一部のユーザーでテストされている段階で、すべてのユーザーに解放されるのがいつなのかは不明です。