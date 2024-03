ボーイングのCEOが2024年末をもって退任することを発表、2024年1月の事故に対する引責か

Boeing CEO Dave Calhoun to step down in shakeup amid safety crisis | Reuters https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/boeing-ceo-calhoun-step-down-2024-03-25/ カルフーン氏は2018年の ライオン・エア610便墜落事故 ならびに2019年の エチオピア航空302便墜落事故 後にCEOに就任し、約5年にわたりボーイングのトップを務めてきました。 しかし、2024年1月6日にアラスカ航空1282便で離陸直後に壁面パネルが剥離する事故が発生。機体はただちに引き返して乗員乗客177人は全員無事でしたが、アメリカ連邦航空局(FAA)は、アメリカの航空会社が保有する機体およびアメリカ領空を運航するすべてのボーイング737MAX9について点検を行うまで一時運航停止を命じていました。 ボーイング737MAX9の運航停止を連邦航空局が命令、アラスカ航空の壁面パネル剥離事故の影響 - GIGAZINE

アメリカの航空宇宙機器大手「 ボーイング 」のデイブ・カルフーンCEOが2024年末をもって辞任することを発表しました。ボーイングでは、2024年1月6日にボーイング737MAX9の壁面パネルが剥離して緊急着陸する事故が発生しており、今回のカルフーン氏の辞任はその責任を取ったものとみられています。 Boeing Announces Board and Management Changes - Mar 25, 2024 https://boeing.mediaroom.com/2024-03-25-Boeing-Announces-Board-and-Management-Changes

2024年03月26日 11時55分00秒 in 乗り物, Posted by log1r_ut

