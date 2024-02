2024年02月02日 11時28分 ネットサービス

MetaのVR部門・Reality Labsが史上最高の収益10億ドル超えを達成、Meta Quest 3ヒットの影響で



Metaが2023年第4四半期(10月~12月)および2023年通年の決算を発表しました。その中で、QuestシリーズやRay-BanスマートグラスなどのVR/AR関連の研究開発を担当する部門であるReality Labsが2023年第4四半期に10億ドル(約1460億円)を超え、史上最高の収益を達成したことが明らかになりました



Meta - Q4 2023 Earnings Call

https://investor.fb.com/investor-events/event-details/2024/Q4-2023-Earnings-Call/default.aspx



Threads now reaches more than 130 million monthly users, says Meta, up 30M from Q3 | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/01/threads-now-reaches-more-130-million-monthly-users-says-meta-up-30m-from-q3/



Quest 3 Launch Drove Highest Ever Meta VR Revenue

https://www.uploadvr.com/meta-quest-3-launch-record-revenue-1-billion/



Metaの2023年第4四半期における収益は前年同期比25%増となる401億1100万ドル(約5兆8700億円)でした。営業利益は前年同期比156%増となる163億8400万ドル(約2兆4000億円)で、純利益は前年同期比201%増となる140億1700万ドル(約2兆500億円)でした。営業利益と純利益が大きく伸びたのは、大規模な人員整理を行ったことによるコストの削減が大きく影響しているとのこと。



また、通年における収益は前年比16%増となる1349億200万ドル(約19兆7400億円)、営業利益は前年比62%増となる467億5100万ドル(約6兆8400億円)、純利益は前年比69%増となる390億9800万ドル(約5兆7200億円)でした。





Facebook・Instagram・Messenger・WhatsAppなど、Metaの提供するサービスの日間アクティブユーザー(DAU)は2023年12月時点の平均で前年比8%増の31億9000万人、月間アクティブユーザー(MAU)は前年比6%増の39億8000万人でした。特に、FacebookのDAUは2023年12月時点で平均21億1000万人であり、前年比で6%増加。また、MAUは2023年12月31日時点で30億7000万人で、前年比で3%増加したとのこと。



2023年第4四半期において、Metaが提供するサービスで配信された広告インプレッション数は前年同期比で21%増加し、広告あたりの平均価格は前年同期比で2%増加しました。また、2023年通年でみると広告インプレッション数は前年比で28%増加するも、広告当りの平均価格は前年比で9%減少したとのこと。



また、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、2023年7月に運用を開始した分散型SNSのThreadsについて「着実に成長しており、アクティブユーザー数がリリース直後のピーク時よりも多くなっています。つまり、これは大きな成功をおさめる軌道に乗っていると思われます」とコメントしています。MetaはThreadsのユーザー数を明らかにしていませんが、データ企業のQuiver Quantitativeによる調査では、2023年12月時点で1億6000万人を突破していると推測されています。





さらに、ザッカーバーグCEOは2023年第4四半期におけるReality Labsの収益が過去最高となる10億7000万ドル(約1565億円)を達成したと報告しました。Metaの最高財務責任者であるスーザン・リー氏は「この記録的な収益は、2023年10月10月に発売されたMeta Quest 3の売上によってもたらされました」と説明しています。



ただし、Reality Labsは10億ドルを超える収益を上げる一方で、のコストは57億2000万ドル(約8370億円)と計上されています。そのため、営業損失として46億5000万ドル(約6800億円)が発生したことになります。リー氏は「ARやVRにおける継続的な製品開発の取り組みとエコシステムをさらに拡大するための投資」によって、営業損失は来年にかけてさらに増加すると予想しています。



VR関連ニュースサイトであるUploadVRは「この46億5000万ドルを『損失』と表現するのは経済的な意味では正しいかもしれませんが、実際は長期投資と表現する方が正確です。Quest 3のようなAR/VRヘッドセットはまだ比較的初期のテクノロジーであり、成熟にはほど遠いものです。また、Reality Labsの支出の50%以上は、まだ発売されていないARグラスの研究開発に費やされています」と述べ、研究開発部門であるがゆえの大幅な赤字決算であるとみています。





なお、Metaは2023第4四半期決算発表の中で、初めて1株あたり50セントの四半期配当を支払うと発表し、500億ドル(約7兆3200億円)の自社株購入プログラムの拡大を承認したことを明らかにしています。配当は2024年2月22日時点で登録されている株主全員に支払われる予定です。