2026年06月12日 11時23分 ソフトウェア

Windows互換レイヤーのCrossOverが最新バージョンの27でAppleシリコン専用となりIntel搭載Macでは利用不可に



LinuxやmacOSで使用可能なWindowsの互換レイヤー「CrossOver」が、最新バージョンのCrossOver 27でIntel搭載Macのサポートが終了し、Appleシリコン専用となります。



CodeWeavers Blogs | Meredith Johnson | What's in and what's out for CrossOver 27 | CodeWeavers

https://www.codeweavers.com/blog/mjohnson/2026/06/11/whats-in-and-whats-out-for-crossover-27





CrossOver 27 removes legacy support for Intel

https://appleinsider.com/articles/26/06/11/crossover-a-windows-to-mac-gaming-tool-goes-apple-silicon-only



CodeWeaversが開発するWindows互換レイヤーのCrossOverは、同じWindows互換レイヤーでありオープンソースでもあるWineに基づくものです。MacでWindows用のゲームをプレイすることを可能にするソフトウェアとして、一部に重宝されています。



最新バージョンとなるCrossOver 27では、開発を効率化するためのいくつかの妥協が行われ、その結果、macOS 14 Sonoma以降のMacのみサポートされることが発表されました。さらに、CodeWeaversはCrossOver 27がAppleシリコン搭載のMacのみをサポートするようになるとアナウンスしています。これにより、Intel製のCPUを搭載したMacではCrossOver 27が使用できなくなります。





なお、AppleもWWDC26で発表した最新バージョンのmacOSであるmacOS 27 Golden Gateで、Intel製CPU搭載Macのサポートを終了しました。



macOS 27ではAppleシリコンが必須となりIntel Macのサポートがついに終了 - GIGAZINE





Intel製CPU搭載Macのサポートを終了することで、CodeWeaversはIntel製CPU搭載Macの保守に時間を費やす必要がなくなり、特定のコンピューター群向けのUIと最適化に集中できるようになります。



また、CrossOver 27からは32ビットボトルは完全に動作しなくなります。64ビットボトルはほとんどすべての32ビットアプリケーションに対応しているため、64ビットボトルへの移行が強く推奨されています。





なお、CodeWeaversはCrossOverユーザー全体の97％がmacOS Sonoma以降のバージョンを使用しているとして、今回のアップデートの影響は軽微なものになると予想しています。



Apple関連メディアのAppleInsiderは、「Intel製CPU搭載Macを利用している、あるいはmacOSの旧バージョンを利用している場合、CrossOver 26が突然クラッシュすることはありませんのでご安心ください。新バージョンを購入したり、アップグレードを試みたりしなければ、現状のまま動作するはずです。ただし、CrossOver 26を使い続ける場合、ゲームがアップデートされると互換性の問題が発生する可能性があることに注意してください。また、新しいOSでは古いソフトウェアとの互換性に問題が生じる場合があるので注意してください。最終的に、Appleシリコンに移行するしか選択肢がなくなるかもしれません」と報じています。

