AppleがApple Silicon搭載Macで動作するLinuxの開発プロジェクト「Asahi Linux」を支援か

なお、さっそくmacOS Monterey 12.1に対応したAsahi Linuxの最新バージョンが公開されており、以下のページから入手可能です。 GitHub - AsahiLinux/m1n1: A bootloader and experimentation playground for Apple Silicon https://github.com/AsahiLinux/m1n1

2021年12月20日 11時17分00秒

