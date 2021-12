TikTokのライブ配信ソフト「TikTok Live Studio」がOBSのソースコードを無断で流用していたと判明

TikTokが、Windows PCからライブ配信を行うためのソフト「TikTok Live Studio」のベータ版を一部ユーザーに公開しました。しかし、このTikTok Live Studioでオープンソースで開発されているライブ配信ソフト「 OBS 」のソースコードの一部がライセンスを順守せずに流用されていたことが判明し、批判の声が挙がっています。 TikTok streaming software is an illegal fork of OBS | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=29592103 IT系ニュースサイトの TechCrunch によれば、TikTokは欧米ユーザーのほんの一部であるわずか数千人だけに、TikTok Live Studioの利用を許可しているとのこと。このTikTok Live StudioはTikTok Liveプラットフォームで直接ライブ配信を行うことができるほか、チャット機能を介して視聴者とコミュニケーションを取ったり、PCやスマートフォン、ゲーム機からゲームのプレイ画面をストリーミングしたりすることができます。

2021年12月20日

