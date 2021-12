YouTube TVとディズニーの契約が交渉不調から一転で更新されコンテンツが引き続き視聴可能に

by sⓘndy° YouTube TV におけるディズニー関連コンテンツを配信するチャンネルをめぐる契約が、一度は交渉不調のためディズニー関連チャンネルが利用できなくなるという決定に至りつつも、一転して更新され、引き続きチャンネルを利用できることになったことがわかりました。 YouTube TV and Disney Programming Update https://blog.youtube/news-and-events/youtube-tv-and-disney-programming-update/

・関連記事

Disney+の会員数が1億1600万人に達しディズニーの収益が大幅回復 - GIGAZINE



ディズニーがストリーミングサービス注力のため事業再編を発表 - GIGAZINE



テレビを使う時間の26%はYouTubeやNetflixなどのストリーミングサービスに費やされているという調査結果 - GIGAZINE



2021年12月20日 11時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.