2024年05月27日 13時00分 ゲーム

MODサイト・AimJunkiesの管理者に有罪判決、「Destiny 2」のチート作成時にメーカーの著作権を侵害したとして



チートやMODを配布するウェブサイト「AimJunkies」を管理するPhoenix Digitalが、Bungieが開発するゲーム「Destiny 2」のチートを作成した際にBungieの著作権を侵害したとして有罪判決を受け、6万3210ドル(約990万円)の賠償金を支払うよう命じられました。



2021年、Bungieはチート作成者らがDestiny 2をリバースエンジニアリングしてチートを作るためのコードをコピーしており、これが著作権保護技術の回避を禁じるDMCA条項への違反や、Bungieの著作権や商標権の侵害に当たるとして、AimJunkiesに関与した数名を訴えました。



AimJunkies側はこの訴えを否定。Bungie側が主張する「著作権」は、チートツールが公開された後に登録されたものだとの証拠を提示し、「著作権で保護された作品を使用してチートを作成した」との訴えには誤りがあると主張しました。





裁判所は2022年5月に、Bungieが主張する著作権侵害の申し立てには根拠がないとしてAimJunkiesの主張を認め、Bungieの訴えを棄却する一方で、修正の余地を残し、さらにDMCA条項違反などいくつかの訴えを仲裁に付託することにも同意しました。



2023年にはDMCA条項違反等が認められ、AimJunkiesに430万ドル(約6億7000万円)以上の支払いを求める裁定が行われましたが、AimJunkiesは上訴しました。そして今回、AimJunkies側がBungieの著作権を侵害したという主張についての和解を模索する裁判で、最終的に著作権侵害が認められ、AimJunkiesに賠償金の支払いが命じられました。



テクノロジー系メデイアのThe Vergeは「この画期的な判決は、チート作成者がゲーム会社の著作権を侵害したと陪審が認めた初めてのケースかもしれません。賠償金額は少額ですが、判例として価値あるものになる可能性があります」と指摘しました。