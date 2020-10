2020年10月01日 12時00分 ソフトウェア

ARM搭載のWindows 10向けにx64エミュレーションが登場、x64アプリ全般が動作可能に



ARMを搭載したWindows 10に、2020年11月から新たにx64エミュレーションが加わることをMicrosoftの最高製品責任者(CTO)であるであるパノス・パネイ氏が発表しました。2018年に登場したARM版Windows 10搭載PCは、記事作成時点でx86(32bit)アプリに対応しており、多くのx64(64bit)アプリの動作には未対応でした。今回のアップデートにより、x64アプリ全般がARM版Window 10搭載PCで動作可能になります。



Now more essential than ever — the role of the Windows PC has changed | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/30/now-more-essential-than-ever-the-role-of-the-windows-pc-has-changed/





It's official: x64 emulation is coming to Windows on ARM - Neowin

https://www.neowin.net/news/it039s-official-x64-emulation-is-coming-to-windows-on-arm



記事作成時点のARM版Window 10は、x86アプリ全般とARM向けに開発されたx64アプリのみが動作可能。x64エミュレーションが追加されることにより、Intel向けに開発されているx64アプリもARM版Window 10搭載PC上で動作させることが可能になります。なお、テクノロジー系ニュースを扱うNeowinのリッチ・ウッズ氏は「エミュレートされたx64アプリは、ARM向けに開発されているネイティブのx64アプリと比べて動作が良くなく、パフォーマンスが悪くなるかもしれません」と指摘しています。



パネイ氏はMicrosoftの公式ブログで、Windows向け統合開発環境であるVisual StudioおよびサブスクリプションサービスのMicrosoft 365 Appsでも、ARM版Windows 10に最適化するためのアップデートが行う予定であると述べています。パネイ氏は「Microsoftは、Acer、HP、Lenovo、Samsung、Surfaceと緊密に連携して、これらの ARM版Windows 10搭載製品をお客様に提供していきます」とコメントしました。





ARM版Window 10のx64エミュレーションは2020年11月にWindows Insider Programでリリースされ、その後すべてのARM版Window 10x64エミュレーションを配信することが予定されています。