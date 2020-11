2020年11月18日 12時47分 ソフトウェア

PhotoshopのApple Silicon向け&Windows ARM向けバージョンが登場



Adobeが、Apple Silicon(Appleシリコン)およびWindows 10 on ARMでネイティブに実行可能なPhotoshopのベータ版を公開しました。



Photoshop (Beta) for Apple Silicon is here! | Adobe Photoshop Family

Photoshop (Beta) for Windows ARM is here! | Adobe Photoshop Family

「Appleシリコン」は、AppleがArmアーキテクチャを使用して設計したプロセッサで、2020年11月発売のMacBook AirやMac miniに「Apple M1」が搭載されています。



初のApple Siliconとなる「M1」チップが登場、5nmプロセスで製造された世界最速のCPU搭載 - GIGAZINE





「Windows 10 on ARM」は、Armアーキテクチャを使用して設計されたArmプロセッサ搭載のPCで実行されるOSです。



これまでAdobeのアプリはARMプロセッサーやApple Siliconデバイスに対応しておらず、これらのプラットフォームへの対応は2021年に行われる予定だと発表されています。今回発表されたApple Silicon向け、Windows 10 on ARM向けPhotoshopはともにまだベータ版で、いくつかの機能が搭載されていないほか、搭載されている機能の中にバグや制限も存在するとAdobeは発表していています。今後数週間でさらなる機能追加が行われる予定ですが、まだ、サポートは正式なものではない点に注意して欲しいとのことです。