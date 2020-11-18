PhotoshopのApple Silicon向け＆Windows ARM向けバージョンが登場
Adobeが、Apple Silicon(Appleシリコン)およびWindows 10 on ARMでネイティブに実行可能なPhotoshopのベータ版を公開しました。
Photoshop (Beta) for Apple Silicon is here! | Adobe Photoshop Family
https://feedback.photoshop.com/conversations/photoshop-beta/photoshop-beta-for-apple-silicon-is-here/5fb359d3ca9d527a59c4677e
Photoshop (Beta) for Windows ARM is here! | Adobe Photoshop Family
https://feedback.photoshop.com/conversations/photoshop-beta/photoshop-beta-for-windows-arm-is-here/5fb3584b38150f55db64b1e4
「Appleシリコン」は、AppleがArmアーキテクチャを使用して設計したプロセッサで、2020年11月発売のMacBook AirやMac miniに「Apple M1」が搭載されています。
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「Windows 10 on ARM」は、Armアーキテクチャを使用して設計されたArmプロセッサ搭載のPCで実行されるOSです。
これまでAdobeのアプリはARMプロセッサーやApple Siliconデバイスに対応しておらず、これらのプラットフォームへの対応は2021年に行われる予定だと発表されています。今回発表されたApple Silicon向け、Windows 10 on ARM向けPhotoshopはともにまだベータ版で、いくつかの機能が搭載されていないほか、搭載されている機能の中にバグや制限も存在するとAdobeは発表していています。今後数週間でさらなる機能追加が行われる予定ですが、まだ、サポートは正式なものではない点に注意して欲しいとのことです。
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