Blueskyに「このユーザーは○○にフォローされています」「長いスレッドを省略表示」などの新機能が追加される

2024年6月13日(木)に、Blueskyのバージョン1.86がリリースされました。バージョン1.86では新たに「このユーザーは○○にフォローされています」という情報を表示する機能のほかに、「長いスレッドを省略表示する機能」「フィード管理画面に一発アクセスできるボタン」などが追加されています。





📢 App Version 1.86 is rolling out now (1/5)



Checking out somebody’s profile? Now you can quickly see followers that you know.