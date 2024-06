Blueskyに「アカウントを一時的に休止して投稿を非公開にする機能」「DMでポストを共有する機能」などが追加される

Blueskyに「アカウントを一時的に休止する機能」が追加されました。アカウントを休止すると自分の投稿を非公開にできるほか、アカウントを検索に引っかからないようにすることもできます。同時に、DMでポストを共有する機能も追加されたので、実際に各機能を使ってみました。





📢 App Version 1.85 is rolling out now (1/6)



We’re very excited for this release.



• Lots of visual improvements

• You can now temporarily deactivate your account

• Posts can be DMed to other users

• And more!



Read on for details 🧵