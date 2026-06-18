脳に埋め込んだインプラントのおかげで重度のまひを患う男性が自分の意思でコミュニケーション可能に
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は筋肉を動かすための運動ニューロンに障害が起きて手足やのど、舌などの筋肉が徐々に痩せて動かなくなってしまう病気であり、身体が動かせなくなって発話も困難になってしまいます。そんなALSを患ってうまく話せなくなってしまった男性が、脳に埋め込んだインプラント(ブレイン・コンピューター・インターフェース、BCI)のおかげで、自分の意思でコミュニケーションを取れるようになったと報告されています。
Long-term independent use of an intracortical brain–computer interface for speech and cursor control | Nature Medicine
https://www.nature.com/articles/s41591-026-04414-6
Brain-computer interface enables independent, accurate communication for man living with ALS
https://health.ucdavis.edu/news/headlines/brain-computer-interface-enables-independent-accurate-communication-for-man-living-with-als/2026/06
Brain Implant Lets Man With Severe Paralysis Speak in His Own Voice Again : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/brain-implant-lets-man-with-severe-paralysis-speak-in-his-own-voice-again
アメリカ・カリフォルニア大学デービス校やマサチューセッツ総合病院ブリガム神経科学研究所の研究者らは共同で、重度のまひを抱える人がコミュニケーションを取るためのBCIを開発しました。このシステムは高度なデコードアルゴリズムを搭載しており、脳に埋め込んだインプラントを通じて読み取った神経信号をテキストに変換するとともに、接続したコンピューター上でのカーソル制御を可能にするとのこと。
記事作成時点で47歳であり、ALSによる重度のまひを負っているケーシー・ハレル氏は、カリフォルニア大学デービス校のデビッド・ブランドマン氏らが実施した「BrainGate 2」という臨床試験に参加しました。ブランドマン氏らは2023年、ハレル氏の発話を担う脳領域である左中心前回に、256個の皮質電極から脳活動を記録するように設計された4つの微小電極アレイを埋め込みました。
当初、ハレル氏は研究チームの誰かがセットアップしてくれた時しかBCIシステムを使用できませんでしたが、後に自宅でも使用できるように改良されました。その後ハレル氏は約2年間にわたって自宅で合計3800時間以上もBCIシステムを使用し、その間に18万3000文以上、約200万語の意思疎通を自力で行うことができました。また、平均コミュニケーション速度は1分間あたり56語で、コミュニケーション速度はシステムの使用開始から著しく向上していると報告されています。
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