脳に埋め込んだインプラントのおかげで重度のまひを患う男性が自分の意思でコミュニケーション可能に



筋萎縮性側索硬化症(ALS)は筋肉を動かすための運動ニューロンに障害が起きて手足やのど、舌などの筋肉が徐々に痩せて動かなくなってしまう病気であり、身体が動かせなくなって発話も困難になってしまいます。そんなALSを患ってうまく話せなくなってしまった男性が、脳に埋め込んだインプラント(ブレイン・コンピューター・インターフェース、BCI)のおかげで、自分の意思でコミュニケーションを取れるようになったと報告されています。



Long-term independent use of an intracortical brain–computer interface for speech and cursor control | Nature Medicine

https://www.nature.com/articles/s41591-026-04414-6



Brain-computer interface enables independent, accurate communication for man living with ALS

https://health.ucdavis.edu/news/headlines/brain-computer-interface-enables-independent-accurate-communication-for-man-living-with-als/2026/06



Brain Implant Lets Man With Severe Paralysis Speak in His Own Voice Again : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/brain-implant-lets-man-with-severe-paralysis-speak-in-his-own-voice-again



アメリカ・カリフォルニア大学デービス校やマサチューセッツ総合病院ブリガム神経科学研究所の研究者らは共同で、重度のまひを抱える人がコミュニケーションを取るためのBCIを開発しました。このシステムは高度なデコードアルゴリズムを搭載しており、脳に埋め込んだインプラントを通じて読み取った神経信号をテキストに変換するとともに、接続したコンピューター上でのカーソル制御を可能にするとのこと。





記事作成時点で47歳であり、ALSによる重度のまひを負っているケーシー・ハレル氏は、カリフォルニア大学デービス校のデビッド・ブランドマン氏らが実施した「BrainGate 2」という臨床試験に参加しました。ブランドマン氏らは2023年、ハレル氏の発話を担う脳領域である左中心前回に、256個の皮質電極から脳活動を記録するように設計された4つの微小電極アレイを埋め込みました。



当初、ハレル氏は研究チームの誰かがセットアップしてくれた時しかBCIシステムを使用できませんでしたが、後に自宅でも使用できるように改良されました。その後ハレル氏は約2年間にわたって自宅で合計3800時間以上もBCIシステムを使用し、その間に18万3000文以上、約200万語の意思疎通を自力で行うことができました。また、平均コミュニケーション速度は1分間あたり56語で、コミュニケーション速度はシステムの使用開始から著しく向上していると報告されています。





実際にハレル氏がBCIシステムを使ってコミュニケーションを取る様子は、以下の動画で確認できます。



Patient with severe paralysis 'speaks' through brain implant - YouTube





手前に見えるハレル氏の頭部にBCIが接続されており、奥のコンピューター画面にテキストが表示されているのがわかります。なお、ハレル氏がBCIシステムを使用するには介護者の助けを借りて接続しなくてはいけませんが、その後は移動式カートに取り付けられたデコーダーを通じて1日中使用し続けられるとのこと。





BCIシステムはハレル氏が話そうとした際の神経信号を検出し、このデータが外部のデコーダーによってテキストに変換され、リアルタイムでコンピューター画面に表示されます。





BCIシステムを通じてコンピューター上のカーソル制御も可能で、文章を微調整することができます。ハレル氏はBCIシステムが作る文章の92％が正しいと評価しています。





BCIシステムにはALS発症前のハレル氏の声に似せたデジタル音声読み上げ機能も搭載されており、作成した文章を音声にして読み上げさせることが可能。ハレル氏は「妻が私の声を聞いた時に、彼女の目を見ることができるのはとても嬉しいことです。そして甘い思い出が蘇り、私がまだ子どもたちと話していた頃のことをほとんど覚えていない娘に、私の昔の声がどのようなものだったか説明してあげることができるのです」と語っています。





ハレル氏はBCIシステムを利用することでメールやメッセージの送信、インターネットの閲覧、家族や友人との継続的なコミュニケーションが可能であり、記事作成時点でもフルタイムの仕事を続けているとのこと。ハレル氏は「このシステムのおかげで友人や家族、同僚とよりダイナミックな活動に満ちた生活を送ることができ、これまで経験してきたどのテクノロジーよりも、自分らしい方法でコミュニケーションを取ることが可能になりました」と語っています。



論文の筆頭著者で、カリフォルニア大学デービス校神経外科部門の博士研究員であるニコラス・カード氏は、「ケーシーは私たちが同席する管理された環境にいる時だけでなく、いつでも好きな時にこのシステムを使って自分の考えを伝えることができます。時には、12時間連続でコミュニケーションをすることもありました。このシステムはうまく機能し、信頼性が高く安定しており、一貫した結果をもたらしました。これは、BCIが実用的で有用であることを示す最も強力な実証例のひとつです」とコメントしています。



ブランドマン氏は、「長年にわたりBCIは高度に管理された研究室に存在する概念実証デバイスでした。この研究は、まひのある人が自らの意思で発言する力を与えることで、私たちが新たな段階に到達した可能性があることを示しています」と述べました。

