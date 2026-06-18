2026年06月18日 12時05分 ソフトウェア

iOSで動作するBlink駆動の試作版ChromiumブラウザがSafariを30％上回るパフォーマンスを発揮



Microsoft Edge Web Platformチームが、iOS上でBlinkベースのChromiumブラウザ試作版を動作させたベンチマーク結果を公開しました。AppleがiOS向けブラウザにWebKit使用を求めてきたことにより、少なくとも一部のブラウザ性能でユーザーが約30％の性能差を受けている可能性が示されています。



Test Drive: Blink on iOS | LinkedIn

https://www.linkedin.com/pulse/test-drive-blink-ios-kyle-pflug-0nyxc/



Apple's WebKit performance tax leaves iOS browsers stuck in the slow lane, says Microsoft

https://www.theregister.com/software/2026/06/17/apples-webkit-performance-tax-leaves-ios-browsers-stuck-in-the-slow-lane-says-microsoft/5257384



結果を公開したのは、Microsoft Edge Web Platformのグループプロダクトマネージャーであるカイル・プルーク氏です。プルーク氏はAppleのBrowserEngineKitを使って、Chromiumで採用されているオープンソースレンダリングエンジンであるBlinkをiOS上で動作させる研究用プロトタイプを作成し、iOS 26.5.1を搭載した自身のiPhoneでSafariと比較したと説明しています。





最も大きな差が出たのは、実際のウェブ操作に近い応答性を測るSpeedometer 3.1です。BlinkベースのChromiumブラウザ試作版は49.27を記録し、Safariの38.3を28.6％上回りました。JavaScriptとWebAssemblyの性能を見るJetStream 3では306.35対270.9で13.1％高く、グラフィックス描画性能を見るMotionMark 1.3.1でも4773.52対4673.68で2.1％高い結果となっています。





iOSでは長年Safari以外のブラウザもWebKitを使う必要があり、iPhone版のChromeやFirefoxも独自エンジンではなくWebKitベースで動作してきました。EUのデジタル市場法により、Appleは2024年3月からBrowserEngineKitを通じて代替ブラウザエンジンを認める形になりましたが、2年以上が経過してもiOSで独自エンジンを搭載した主要ブラウザは登場していません。



MicrosoftがEdge向けにBlinkベースの試作版を作ったのと同様に、GoogleやMozillaもiOS向けにBlinkやGeckoベースのブラウザを試作しているものの、いずれも一般公開には至っていないとされています。その理由として、AppleのBrowserEngineKitにはバグなどの技術的な課題が残っており、ブラウザ開発企業にとって対応プロセスが重いことが挙げられています。





さらに、MicrosoftがBlinkベースのEdgeをiOSで公開する場合、既存のWebKit版Edgeを置き換えるのではなく別アプリとして提供する必要があるため、これまで獲得してきたiOS版Edgeのユーザーベースを改めて取り直す形になります。



この点についてOpen Web Advocacyのエグゼクティブディレクターであるアレックス・ムーア氏は、「Appleによる競合ブラウザエンジンの17年にわたる事実上の禁止が、世界中の消費者と企業にコストを負わせてきた」と批判しています。ムーア氏は、EUや日本でAppleが独自エンジンを認めるよう求められているにもかかわらず、Appleが設けた障壁によってブラウザベンダーが自社エンジンをiOSへ移植できない状態が続いていると主張しています。



ムーア氏はさらに、欧州委員会がAppleに対してどの障壁をどのように取り除くべきかを具体的に指示する手続きを始めるべきだと述べています。AppleがiOS上のブラウザエンジンを制限できれば、モバイルウェブで実現できる機能そのものを制限し、企業をネイティブアプリとApp Storeのルールに依存させ続けることができるとムーア氏は主張しました。

