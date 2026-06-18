ローカル動画生成AI「LTX-2.3」の公式LoRA開発ツール「LTX Trainer」が大幅にアップデートされキャラLoRAなどの作成が容易に
動画生成AI「LTX-2.3」の公式LoRA開発ツールである「LTX Trainer」の大規模アップデートが2026年6月17日に発表されました。
Introducing The New LTX Trainer: One Framework, Every Training Mode | LTX
https://ltx.io/newsroom/introducing-the-new-ltx-trainer-one-framework-every-training-mode
LTX-2/packages/ltx-trainer/README.md at main · Lightricks/LTX-2 · GitHub
https://github.com/Lightricks/LTX-2/blob/main/packages/ltx-trainer/README.md
Most AI video tools stop at prompting, but LTX goes a layer deeper.— LTX.io (@ltx_io) June 17, 2026
Introducing the new LTX Trainer.
Train LoRAs and IC-LoRAs across video, audio, cross-modal, and reference-conditioned workflows from a single framework.
Plus:
• New agentic skill
• Flexible conditioning
•… pic.twitter.com/ee0wVZAcba
LTX-2.3はセリフやBGMのついた音声付き動画を生成できる動画生成AIです。AIモデルが無料公開されておりComfyUIなどを用いて個人用PCでローカル実行できることから人気を博しています。
ローカルで動作する動画生成AI「LTX-2.3」が登場＆無料のPCアプリ「LTX Desktop」も公開される - GIGAZINE
LTX-2.3はLoRAおよびIC-LoRAを用いて画風を制御したり特定の人物やキャラクターを描写しやすくしたりできます。LoRAは公式LoRA開発ツールであるLTX Trainerを用いて作成可能でしたが、これまでは用途に合わせてカスタムコードを構築する必要がありました。今回のアップデートにより1つの設定ファイルを書き換えるだけで「テキストから動画を生成(T2V)」「画像から動画を生成(I2V)」「音声から動画を生成(A2V)」「動画から動画を生成(V2V)」「動画の延長」「インペインティング」「アウトペインティング」といった多様な目的のLoRAおよびIC-LoRAを作成できるようになりました。
また、AIエージェントにLTX Trainerを用いたLoRA作成を依頼するためのSKILL.mdも公開されており、動画生成AIに詳しくない人でもClaude Codeなどのエージェントに指示してLoRAを簡単に作成できます。ただし、LTX Trainerを用いたLoRAトレーニングには80GB以上のVRAMを備えたNVIDIA製GPUが必要。省メモリ機能を使う場合でもGeForce RTX 5090などのVRAM容量32GB以上のGPUが必須です。
LTX Trainerを用いた作成したLoRAのデモ動画も複数公開されています。以下はキャラクター画像を入力して一貫性のある動画を生成できるLoRAです。
Ingredients— LTX.io (@ltx_io) June 17, 2026
Combine characters, props, locations, and styles into fully realized video worlds generated from your reference sheet
(2/10) pic.twitter.com/X3cEFkddTe
明るい時間帯の動画を夜の動画に変換するLoRA。
Day → Night— LTX.io (@ltx_io) June 17, 2026
Transform daytime footage into nighttime scenes
(4/10) pic.twitter.com/rmqViuxg0M
白黒動画をカラー動画に変換するLoRAもあります。
Colorization— LTX.io (@ltx_io) June 17, 2026
Bring grayscale footage back to life
(5/10) pic.twitter.com/UMfIxUxb8S
例示されたLoRAは以下のリンク先で配布されています。
LTX-2.3 Creative Lab - a Lightricks Collection
https://huggingface.co/collections/Lightricks/ltx-23-creative-lab
LTX Trainerのドキュメントには以下のリンクからアクセス可能。ただし、記事作成時点は整備中のようで、リンク切れのページが多数あります。
LTX-2 Training | LTX Documentation
https://docs.ltx.video/open-source-model/ltx-trainer/ltx-training
・関連記事
ローカルで動作する動画生成AI「LTX-2.3」が登場＆無料のPCアプリ「LTX Desktop」も公開される - GIGAZINE
ついに動画生成AI「HappyHorse 1.0」が誰でも使用可能になったので使ってみた、日本語セリフも出力可能で実写風・アニメ風どっちもOK - GIGAZINE
動画生成AI「Grok Imagine 1.5 Preview」が動画生成AIベンチマークで世界1位と2位を獲得 - GIGAZINE
動画生成AI「Runway」がChatGPTやClaudeのチャット内で利用可能に、チャットで参考画像やアイデアを入力して動画化できる - GIGAZINE
画像生成AIをPCで簡単に実行できる「ComfyUI」のインストール手順＆最初の画像を生成するまでの手順まとめ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article The official LoRA development tool 'LTX ….