Samsungのスマートリング「Galaxy Ring」が膨張し装着者は病院に



指輪型のスマートデバイス「Galaxy Ring」を装着していたインフルエンサーのダニエル・ロタール氏が、「指輪が膨張した」と報告しました。ロタール氏はGalaxy Ringを取り外すために入院を余儀なくされたそうです。



My Galaxy Ring Incident - What Really Happened! - YouTube





ロタール氏によると、ある日指に装着していたGalaxy Ringが膨張し、取り外すことができなくなってしまったそうです。痛みも感じ始め、数分ごとに締め付けが強くなるような感覚があったため、ロタール氏は水と石けんを使って取り外そうとしましたが、うまくいきませんでした。



Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger ????. And while I’m about to board a flight ????



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025



ロタール氏は飛行機に乗ろうとしていましたが、危険を感じて空港職員に相談しました。職員からは安全上の懸念があるとして搭乗を拒否され、空港の診療所に行くよう促されたそうです。



その後、ロタール氏は病院に到着し、腫れを抑えるための氷と医療用潤滑剤を使い、指輪を取り外すことに成功しました。



Update:



- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice ????). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow????



- was sent to the hospital, as an emergency



- ring got removed



You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025



Galaxy Ringが膨張した原因はいくつか考えられます。当時ロタール氏はハワイに滞在していたため、気温が影響した可能性があるほか、直前に複数回の長距離フライトを経験していたこと、海水へさらしたことなども可能性として残ります。





ただ、膨張する前からGalaxy Ringにはバッテリーの問題が生じていたそうです。仕様では7日間持つはずだったバッテリー容量は、使用開始から1カ月が経過した時点で2～3日ほどに減り、最終的には1日で切れるようになってしまったとのこと。



さらにロタール氏は指輪を外すのが面倒になり、時には1カ月ほど充電せずに指にはめっぱなしにしたこともあったそうです。そしてしばらくぶりに充電しても電源が付かず、1日中充電してようやく起動するといったこともありました。



ロタール氏によると、事件後にSamsungから連絡があり、調査のため指輪は回収され、当日のホテル代と交通手段を手配してくれたといいます。





ソーシャルメディアでは他の人もGalaxy Ringのバッテリー膨張やバッテリー持続時間の減少を訴えています。あるYouTuberは、「バッテリーが1日も持たなくなり交換したところ、交換品も同じように1日も持たなくなった」と報告しました。



Galaxy Ring Battery Issues - YouTube

