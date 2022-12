Amazonがアメリカで展開する次世代の電気配送車とは？

・関連記事

Amazonがショッピングモールなどの小売店から商品を配送するサービスをテスト中 - GIGAZINE



Amazonが自社専用の輸送用航空機11機を初めてリースではなく購入することを発表 - GIGAZINE



AmazonがARヘッドセットで配達ルートを示す技術を開発 - GIGAZINE



Amazonが玄関先まで無人で荷物を届ける配達ロボット「Scout」を発表 - GIGAZINE

2022年12月11日 13時00分00秒 in ネットサービス, 乗り物, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.