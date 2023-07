2023年07月07日 10時33分 ネットサービス

イーロン・マスクが「ThreadsはTwitterの模倣アプリ」としてMetaを訴えると脅迫



2023年7月6日、マーク・ザッカーバーグ氏率いるMetaが、Twitterの代替アプリとして機能的にもよく似たテキストベースのSNSアプリ「Threads」をリリースしました。このThreadsはTwitterの模倣アプリであるとして、イーロン・マスク氏がMetaを訴えると脅していることが明らかになっています。



Twitter is threatening to sue Meta over Threads | Semafor

https://www.semafor.com/article/07/06/2023/twitter-is-threatening-to-sue-meta-over-threads





Musk’s X Corp. threatens to sue Meta over Twitter “copycat” Threads | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2023/07/musk-and-zuck-may-fight-in-court-twitter-threatens-to-sue-meta-over-threads/



Twitter warns it could sue Meta over ‘copycat’ Threads app - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/6/23786127/twitter-lawsuit-threat-meta-threads-app



Twitter threatens to sue Meta over its new Threads app | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/07/06/twitter-threatens-to-sue-meta-over-its-new-threads-app/



7月6日にInstagramの親会社であるMetaがThreadsをリリースしたわずか数時間後、Twitterの顧問弁護士を務めるアレックス・スピロ氏がMetaのザッカーバーグCEOに書簡を送り、「Twitterの営業秘密やその他の知的財産を組織的かつ意図的かつ不法に横領している」と非難したことが判明しました。



以下がスピロ氏がザッカーバーグCEOに送った書簡。書簡は海外メディアのSemaforが独自に入手したものです。





書簡の中でスピロ氏は、「Twitterは知的財産権を厳格に行使するつもりであり、Twitterの企業秘密やその他の極秘情報の使用を直ちに停止する措置を講じるようにMetaに要求します」「TwitterはMetaによる知的財産のさらなる保持・開示・使用を防ぐために、さらなる通知なしに民事上の救済措置や差止命令による救済措置の両方を求める権利を有していますが、これらの限定されないあらゆる権利を有しています」と述べ、MetaがTwitterの権利を侵害していると主張しました。



また、数十人の元Twitter社員を雇用しているMetaに対して、「MetaがTwitterの企業秘密やその他の機密情報にアクセスしており、現在もアクセスし続けている」とも指摘。さらに、「(Twitterの元社員に)Metaによる模倣アプリであるThreadsの開発を割り当て、州法と連邦法に違反しています」と述べ、MetaがTwitterの模倣アプリを作成するためにTwitterの元社員を雇用したと指摘しています。





Metaのコミュニケーションディレクターであるアンディ・ストーン氏はSemaforに対してTwitterの書簡には根拠がないとコメントしており、「ThreadsのエンジニアリングチームにはTwitterの元従業員はひとりもいません。何も問題はありません」と言及しています。



TwitterがMetaに対して訴訟の準備を進めているという報道に対して、マスク氏は「競争はいいが、不正行為はよくない」とツイートしました。



Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk)



なお、Threadsはリリースから24時間以内で3000万人以上の登録ユーザーを獲得しており、海外メディアのThe Vergeが独自に入手した内部データによると、ユーザーはすでに9500万件以上の投稿を作成したことが明らかになっています。