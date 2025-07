ThreadsにDM機能とハイライト機能が登場

Metaの展開するSNS「Threads」がサービス開始から2年を経て、ようやくダイレクトメッセージの送受信ができるようになりました。また、重要な部分へのハイライト機能も追加されます。 Introducing Messaging and Highlighted Perspectives on Threads https://about.fb.com/news/2025/07/introducing-messaging-highlighted-perspectives-threads/

2025年07月02日

