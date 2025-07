2025年07月02日 12時35分 動画

Wi-Fiと同様のミリ波で隠れて見えない物体を検出する「mmNorm」



Wi-Fiと同じようなミリ波を用いて見えない箱の中身を検出する「mmNorm」という技術をマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが開発しました。これまでも同じようにミリ波を用いてレーダーのように見えないところを探る試みはありましたが、対象が小さいときの検出に苦労していました。「mmNorm」はその弱点を克服したとのことです。



Non-Line-of-Sight 3D Object Reconstruction via mmWave Surface Normal Estimation

(PDFファイル)https://www.mit.edu/~fadel/papers/mmNorm-paper.pdf



Reflected Wi-Fi signals could enable robots to find and manipulate hidden objects

https://techxplore.com/news/2025-07-wi-fi-enable-robots-hidden.html



この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する