2025年08月13日 11時50分 モバイル

Google Pixel 10 Pro Foldの見た目が分かる公式動画登場



Googleが現地時間2025年8月20日(日本時間2025年8月21日)に発表予定の折りたたみ式端末「Google Pixel 10 Pro Fold」の形状がわかる公式動画を公開しました。



Google Pixel 10 Pro Fold | Open - YouTube





少し張り出したカメラ部分。





端末角部分の処理はこんな感じ。





フロントカメラは端末を開いたとき、画面右上に位置します。





全体はこんな感じです。





Googleは初の折りたたみ式端末「Google Pixel Fold」を2023年7月に発売しており、「Google Pixel 10 Pro Fold」は3代目にあたります。



Google純正の折りたたみ型スマホ「Google Pixel Fold」フォトレビュー、しっかりした作りでかなりの重量感 - GIGAZINE





スペックは公式には発表されていませんが、Tensor G5チップを搭載し、RAMは16GB、ストレージは256GBか512GBから選べるとのことです。



Googleの折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」の製品画像がリークされる、前モデルとほぼ同一のデザインでTSMC製のTensor G5と16GBメモリを搭載か - GIGAZINE





なお、発表に先駆けてGoogle Pixel 10の端末イメージ写真とストアページが公開されています。



GoogleがPixel 10公式発表前にサイト上で端末の公式イメージを公開、相次ぐリークへの対処の一環か - GIGAZINE

