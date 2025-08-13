2025年08月13日 12時00分 サイエンス

AIのアドバイスを信じた結果「隣人に毒殺されそうになっている」と妄想にとりつかれ入院する羽目になった男性



AIテクノロジーの発達によってAIチャットボットを日常的に使う人も増えており、中には医療関連の情報についてAIに尋ねる人もいます。ところが、AIチャットボットのアドバイスをうのみにした結果、「隣人が自分を毒殺しようとしている」との妄想にとりつかれ、入院する羽目になった男性の症例が報告されました。



A Case of Bromism Influenced by Use of Artificial Intelligence | Annals of Internal Medicine: Clinical Cases

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/aimcc.2024.1260





Man Hospitalized With Psychiatric Symptoms Following AI Advice : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/man-hospitalized-with-psychiatric-symptoms-following-ai-advice



アメリカに住む60歳の男性は健康に気を遣っており、以前からさまざまな食事制限を実践していました。ある日、男性は大学時代に栄養学を学んだ経験を基に、「食事から塩(塩化ナトリウム)を排除する」という個人的な実験を行うことにしたそうです。



男性は食事から塩を排除するに当たり、ChatGPTに代替となる物質について尋ねました。すると、ChatGPTは塩化ナトリウムの代わりに「臭化ナトリウム」を使うことを提案したとのことで、男性はインターネットで臭化ナトリウムを入手して食事に取り入れました。





