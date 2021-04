2021年04月15日 12時10分 ネットサービス

Instagramの「いいね!」数の非表示を選択制にするテストが始まる



SNSの投稿に付いた「いいね!」数を見ると、その投稿がどれほどの人気を集めているのかが一目でわかりますが、「いいね!」の数を気にし過ぎるユーザーへの悪影響や投稿内容の過激化も懸念されています。そんな状況に対処するため、2019年にInstagramは「いいね!」の数を非表示にする機能のテストを開始しましたが、2021年4月14日付けで新たに「いいね!」数の表示/非表示を選択制にするテストを始めると発表しました。



Instagramは2019年から一部の国を対象に「いいね!」の数を非表示にするテストを実施していましたが、テストされた機能は強制的に「いいね!」数を非表示にするもので、ユーザーは表示/非表示を選択できませんでした。



Instagramが「いいね!」の数を非表示にするテストを実施へ - GIGAZINE





その後、2020年には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが発生したことでInstagramはプラットフォームをサポートする別の作業に追われ、「いいね!」数を隠す機能については優先順位が下げられていました。



Instagramの責任者を務めるアダム・モセリ氏は、Instagramユーザーの中には「いいね!」の数を非表示にすることが役立つという人もいれば、人気のある投稿を確認するために「いいね!」の数が見えた方がいいという人もいたとコメント。そこで新たに、ユーザー自身が「いいね!」の数を表示するか非表示にするかを選択できる機能をテストすると発表しました。





再び「いいね!」数に関する調整を行うに当たり、Instagramは前回のテスト中にユーザーから受けたフィードバックを再検討し、さまざまな意見について考慮したとのこと。「いいね!」数を非表示にする当初の目的は、Instagramへの投稿が獲得する「いいね!」数を気にしすぎる若いユーザーへの心理的負担を軽減し、「他の人が好きなコンテンツ」ではなく「自分が好きなコンテンツ」に焦点を当てさせることでした。





「いいね!」の数を一括で非表示にする変更にはメリットもあったものの、一部のユーザーは人気がある投稿を知るために「いいね!」の数を維持することを望んでいました。また、Instagramで活躍するインフルエンサーたちにとって「いいね!」数は企業の案件を獲得するために重要な指標であるため、テストを実施する前には「収益が減少するのでは」と懸念の声も挙がっていたとのこと。



テクノロジー系メディアのTechCrunchは、「ソーシャルメディアユーザーが本当に『いいねなし』のより安全な空間に飢えているのかという疑問があります」と指摘。何年もの間、他のスタートアップが「いいね!」などの機能を排除したInstagramに対抗するSNSを構築してきたものの、今のところ「Instagramの問題点」と呼ばれる部分を改善したSNSは脅威となっていません。実際にInstagramの脅威となっているのはTikTokのような新しいタイプのSNSであり、そこでは「いいね!」機能が依然として重要です。



そこで新たなテストでは、ユーザー自身が「いいね!」を表示するか非表示にするかを調整できるようになりました。ユーザーは「他のユーザーの投稿に付いた『いいね!』を非表示にする」「自分の投稿に付いた『いいね!』を非表示にする」「アプリ全体で『いいね!』をこれまで通り表示する」というオプションを選択できるほか、自分の投稿ごとに「いいね!」数を表示するかどうかを選択可能だそうです。





Instagramは新機能のテストがどれほどの期間続くのか、そして新機能がいつ展開されるのかについては明らかにしていません。なお、Instagramの広報担当者はTechCrunchに対し、「私たちはこれをInstagramでテストしていますが、Facebookでも同じエクスペリエンスを模索しています」と述べ、Facebookでも同様のテストが始まる可能性があることを示唆しました。