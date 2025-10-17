2025年10月17日 11時50分 ネットサービス

Pinterestが生成AIコンテンツの表示をより細かくコントロールできるようにする新機能導入



写真・画像共有サービスのPinterestが、ユーザーの要望に応じて、生成AIコンテンツをジャンルごとに表示するかしないか制御できる機能を導入すると発表しました。



Pinterest rolls out new tools to give users more control over GenAI content | Pinterest Newsroom

https://newsroom.pinterest.com/ja/news/pinterest-rolls-out-new-tools-to-give-users-more-control-over-gen-ai-content/





Pinterest adds controls to let you limit the amount of 'AI slop' in your feed | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/10/16/pinterest-adds-controls-to-let-you-limit-the-amount-of-ai-slop-in-your-feed/



Pinterestによると、生成AIの生み出したコンテンツはオンライン上に猛烈な勢いで広がっていて、全体の57％を占めるほどだとのこと。こういった状況の中、ユーザーから「人間の作ったコンテンツと生成AIの作ったコンテンツを適切に組み合わせて、創造性やインスピレーションのもとにしたい」という要望があったことから、ユーザーがフィード内で生成AIコンテンツの表示数を多くするか少なくするかを選べるようにする新たな制御機能がPinterestに導入されます。



以下のように、レコメンデーション設定に生成AIコンテンツに関するタブが加わります。





トグルスイッチをオフにすると、該当するカテゴリーではPinterestは生成AIコンテンツをおすすめしないようになります。





Pinterestの最高技術責任者を務めるマット・マドリガル氏は「Pinterestが行うすべてのことの中心に我々のコミュニティがあります。新しい生成AI制御機能により、人々がこれまで以上にPinterestでの体験をパーソナライズできるよう支援していきます。人間の創造性とAIの革新性の、適切なバランスをつかみ、すべてのフィードで最もインスピレーションを得ているものを真に反映できるようにします」と語っています。



新機能はデスクトップOS向け、およびAndroid向けに提供をスタート。iOS向けには今後数週間で段階的に展開される予定だとのことです。

